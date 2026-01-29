Alles zu oe24VIP
E-Golf-Transporter crasht in Haus
© Daniel Scharinger

In Haus gerammt

E-Auto-Transporter krachte ins Wohnzimmer

29.01.26, 10:16 | Aktualisiert: 29.01.26, 12:21
Zu einem spektakulären Unfall kam es am Donnerstagvormittag in Oberösterreich: Ein mit funkelnagelneuen IFD.3 beladener Autotransporter krachte mitten im Ort in ein Haus. Zum Glück waren die Bewohner nicht daheim. 

OÖ. Passiert ist der aufsehenerregende "Ausrutscher" in Weng im Innkreis - dort kam mitten im Ort in den späten Morgenstunden ein mit sieben Kompaktstromern aus dem Haus VW beladener Transporter links von der Straße ab und krachte in ein Haus und blieb mit der Sattelzugmaschine im Wohnzimmer stecken.

E-Golf-Transporter crasht in Haus
© Daniel Scharinger

E-Golf-Transporter crasht in Haus
© Daniel Scharinger

Weng
© Daniel Scharinger

Wie sich den Einsatzkräften - allen voran der Freiwillige Feuerwehr von Weng im Innkreis -, die stundenlang mit den Aufräumarbeiten beschäftigt waren, zeigte, waren es nicht allein die winterlichen Fahrverhältnisse gewesen, die zum Crash mit hohem Sachschaden führten. Offenbar war bei dem litauischen Sattelschlepper ein (Brems-)Schlauch geplatzt, wodurch Öl auslief und die Schneefahrbahn noch glitschiger machte als sie ohnehin schon war. Der Lkw-Fahrer, der von den Florianis aus dem Wrack befreit werden musste, wurde schwer verletzt. Das Haus wurde so schwer beschädigt, dass es kurzzeitig sogar drohte einzustürzen.

