Chart-Stürmer Sasha: Umzugspläne nach Österreich

Der Schmuse-Sänger und seine Frau Julia überlegen nach Österreich zu ziehen und haben schon konkrete Vortstellungen wo genau sie gerne wohnen wollen.

Mit Hits wie "If you Believe" eroberte er die Charts in zahlreichen Ländern. Zu Österreich hatte er aber schon immer einen besonderen Bezug. Bei der Weißwurstparty ist er inzwischen Stammgast und auch den Wiener Opernball schätzt der Star ganz besonders. "Wir sind auch öfter in der Südsteiermark, wo es uns auch sehr gefällt", so Sasha im oe24-Interview.

Dick Brave (Sasha) & The Backbeats © Oliver Schmitt

Wie gut es ihm hier gefällt zeigt auch seine Frau Julia Röntgen. "Wir haben uns sogar schon ein wenig umgeschaut was Immobilien angeht"; meint sie schmunzelnd. Sogar eine konkrete Vorstellung wo sie künftig wohnen könnten, hat das Paar bereits.

Popstar Sasha und seine Julia. © Getty

"Wien wäre unsere Wahl"

"Wien wäre unsere Wahl. Weil wir brauchen ja, wenn man aus Hamburg kommt, auch ein bisschen noch die Stadt und wir haben nun mal auch ein Kind und das braucht eine gute Schule. Nicht, dass es nur in Wien gute Schulen gäbe, aber ein bisschen Action wäre uns wichtig und da ist Wien einfach ideal", schwärmt Sasha von unserer Hauptstadt.

An der Wiener Innenstadt lieben sie vor allem die Kultur. Wohnen wollen sie aber dann doch lieber am Stadtrand. "Wir wollen beides - die Ruhe und die Action in der City", stellt Julia die Anforderungen klar.

Sasha und seine Julia Röntgen © Tischler

Wann genau sie ihren Plan umsetzen wollen, lassen Sasha und seine Julia offen.