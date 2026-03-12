Schweizer Kultbrand On eröffnet ersten Österreich-Store in der Neubaugasse

In der Neubaugasse in Wien ziehen bald die hippsten Sohlen der Welt ein. Die Schweizer Kultmarke On eröffnet ihren allerersten Store in Österreich.

Während sich die Luxus-Labels im ersten Bezirk brav aneinanderreihen, setzt die Trend-Crowd längst auf den lässigen Schick der Neubaugasse. Jetzt schlägt hier das nächste Trendlabel seine Zelte auf. In der Neubaugasse 20 – dort, wo jahrelang das Lokal Maschu Maschu beheimatet war – wird es ab Sommer sportlich, chic und exklusiv.

© Getty Images

Der erste On-Store Österreichs

Die Schweizer Brand On, die mit ihren markanten „Cloud“-Sohlen den Sneaker-Markt revolutionierte, eröffnet ihren ersten eigenen Flagship-Store auf österreichischem Boden. Bisher mussten wir uns mit einer Auswahl in Sportgeschäften begnügen, doch damit ist jetzt Schluss. Ab Juli 2026 tauchen wir auf der Neubaugasse komplett in das On-Universum ein.

Im Store wird das On-Universum über alle Kategorien hinweg erlebbar sein, heißt es von der Brand selbst. Die Sportmarke hat den Sprung vom reinen Performance-Schuh zum absoluten It-Piece geschafft. Sogar Mode-Ikonen und Stars wurden bereits in den Wolken-Sohlen gesichtet. Im neuen Store wird es aber nicht nur Schuhe regnen, auch Performance-Wear, Outdoor-Looks, Tennis- und Lifestyle-Kleidung sollen erhältlich sein.

Die Neubaugasse hat sich damit zum Magneten für Innovation und Style entwickelt. Zwischen Vintage-Shops und Concept-Stores passt eine internationale Marke wie On perfekt ins Bild.