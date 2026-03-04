Billy Idol über Drogenabhängigkeit: Vom Heroin zu Crack und heute Cannabis

Der britische Rocksänger Billy Idol spricht offen über seine frühere Drogenabhängigkeit. In einem Podcast erzählt er, wie er versuchte, von Heroin loszukommen – und dabei zu einer anderen Droge griff.

Im Podcast von US-Comedian Bill Maher schilderte Billy Idol seine damaligen Erfahrungen mit Drogen. "Wenn du versuchst, von Heroin loszukommen, wozu greifst du dann? Du greifst zu etwas anderem. Ich habe angefangen, Crack zu rauchen, um von Heroin loszukommen", sagte Idol. Auf die Nachfrage Mahers "Wirklich?" antwortete er: "Es hat funktioniert. Hat funktioniert."

© Getty Images

Ikone der Achtziger

In den 80er Jahren galt Idol als wilder Posterboy des Mainstream-Punk. Mit strohblonder Stachelfrisur und markanter Mimik prägte er das MTV-Zeitalter. Zu seinen bekannten Songs zählen "White Wedding", "Rebel Yell" und "Sweet Sixteen". Sein Image entsprach dem Klischee von Sex, Drugs und Rock'n'Roll.

© zeidler

Heute lebt der 70-Jährige nach eigenen Angaben gesünder. "Du brauchst Energie, um ein Drogenabhängiger zu sein. Und ich habe diese Energie nicht."

Auf die Frage, ob er noch Alkohol trinke, sagte er: "Nicht mehr, nicht wirklich." Er habe im Restaurant noch ein paar Gläser Wein getrunken, sein Arzt habe ihm jedoch nahegelegt, damit aufzuhören. Auch das Vapen habe er aufgegeben. Inzwischen nehme er nur noch Cannabis-Pillen.

© Getty Images

Damit blickt Idol offen auf eine bewegte Vergangenheit – und beschreibt zugleich einen ruhigeren Lebensabschnitt.