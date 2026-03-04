Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zuhören und mitdenken! Es ist Zeit ernsthafter miteinander zu reden.

Beruf: Nicht unnütz diskutieren! Einfache, praktische Lösungen sind gefragt.

Fitness:Langsamer und sorgsamer! Guter Gesundheits- und Reinigungstag.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Sie fallen sicher angenehm auf. Also ruhig entschlossener zur Sache!

Beruf: Der richtige Tag für Bewerbungen. Wägen Sie nur Ihre Worte genau ab!

Fitness:Viel Energie. Aber auch ein Tag, um gesundheitsbewusster zu leben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Vorsicht, Erwartungen ändern sich! Guter Tag für eine Nachdenkpause.

Beruf: Lenken Sie pragmatisch ein, statt sich mit Streitigkeiten aufzuhalten!

Fitness:Stress und Aufregungen loslassen! Tun Sie mehr für Ihre Entspannung!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ein bisschen cooler und vernünftiger, dann kehrt wieder mehr Ruhe ein.

Beruf: Diskussionen sind nicht zielführend. Packen Sie eher praktisch mit an!

Fitness:Guter Tag, um sich wieder auf eine gesündere Lebensweise zu besinnen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Viel vernünftiger und ernsthafter! Verlässlichkeit hat heute Vorrang.

Beruf: Realistischer planen! Es ist jetzt wichtig, ganz genau nachzurechnen.

Fitness:Ernähren Sie sich wieder einmal ein bisschen bewusster und gesünder!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ihre Chancen steigen heute wieder. Daher ausgehen und Augen auf!

Beruf: Beharren Sie nicht auf Ihrer Argumentation, handeln Sie kooperativ!

Fitness:Tun Sie mehr für Ihr Selbstwertgefühl: Mehr Zeit für die Schönheit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Pragmatische Einsichten könnten Ihr Liebesleben wieder verbessern.

Beruf: Planen Sie lieber weniger ein, gehen Sie aber umso sorgfältiger vor!

Fitness:Tun Sie heute mehr für Ihre Gesundheit, dann sind Sie gleich stärker!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Mit einer coolen, pragmatischen Haltung kommen Sie heute besser an.

Beruf: In Streitfällen sollten Sie einfachen, praktischen Lösungen zustimmen.

Fitness:Nüchtern, ökonomisch und effizient durch den Tag - ohne Umwege!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wichtigtuerei kommt sicher nicht gut an. Seriöser oder mehr Abstand!

Beruf: Verkneifen Sie sich allzu gewagte Ideen! Lieber einfach und solide!

Fitness:Heute ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Langsamer und konzentriert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Lassen Sie endlich mehr Annäherung zu, es könnte bald zu spät sein!

Beruf: Pragmatik ist kein Allheilmittel. Hören Sie auf Vorschläge anderer!

Fitness:Guter Tag, um Stress abzuschütteln. Mehr Zeit für die Regeneration!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Cool und betont vernünftig auftreten! Auch ratsam: Weniger zu reden.

Beruf: Was ist vorrangig zu behandeln? Volle Konzentration auf Naheliegendes!

Fitness:Gesündere Ernährung, mehr Schlaf! Organisieren Sie Ihr Leben besser!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sprechen Sie keine Probleme an, stärken Sie lieber den Zusammenhalt!

Beruf: Überlassen Sie anderen das Kommando, wirken Sie nur verlässlich mit!

Fitness:Sie brauchen auch heute mehr Ruhe. Beschränken Sie sich aufs Nötigste!

