Wie im Urlaub: Diese italienischen Desserts müssen Sie nachmachen

Bella Italia lässt uns beim Gedanken an Tiramisu, Cannoli und Co. förmlich dahinschmelzen. Das reicht natürlich nicht aus, die Desserts gehören vernascht!
Tiramisu
ZUTATEN FÜR 6-8 PERSONEN
- 5 Bio-Eier
- 80 g Zucker
- 500 g Mascarpone
- 200 ml kalter Kaffee
- 4 cl Weinbrand (Alternativ: Marsala oder Mandellikör)
- 150 g Biskotten Kakaopulver zum Bestäuben
ZUBEREITUNG * LEICHT * 20 MIN + 3 H KÜHLEN
- Die Eier trennen und das Eigelb mit dem Zucker weiß-cremig rühren. Mascarpone untermixen. Eiweiß steif schlagen und unter die Creme ziehen.
- Kaffee mit dem Weinbrand mischen. Hälfte der Biskotten kurz eintauchen und in eine flache Form (ca.18x25 cm) legen. Die Hälfte der Creme darauf geben und glatt streichen.
- Mit einer zweiten Lage getränkter Biskotten belegen und die restliche Creme darauf verteilen. Mindestens 3 Stunden, besser über Nacht, kalt stellen. Vor dem Servieren dick mit Kakaopulver bestäuben.
Semifreddo mit Beeren und Pistazien
ZUTATEN FÜR 6 PERSONEN
Für das Semifreddo:
- 2 Eier
- 3 Eigelbe
- 100 g Staubzucker
- 1 EL Vanillezucker
- 400 g Mascarpone
- 1 EL Rosenwasser
- 200 g frische Himbeeren
- 40 g Pistazienkerne
- 100 g Nougat
- 1 EL Zitronensaft
- 1 Prise Salz
- 200 ml Obers
Für den Beeren-Coulis:
- 300 g gemischte Beeren
- 100 g Staubzucker
- 2 cl Himbeerlikör
Zum Servieren:
- 100 g Himbeeren
- 2-3 EL Pistazienkerne
- Minzeblättchen
- Staubzucker zum Besieben
ZUBEREITUNG * MITTEL * 50 MIN + 5 H KÜHLEN
- Für das Semifreddo eine kleine Kastenform (ca. 20 cm lang) mit Frischhaltefolie auslegen, dabei die Seiten etwas überhängen lassen. Die Eier trennen. Alle Eigelbe mit Zucker und Vanillezucker über einem heißen Wasserbad cremig schlagen.
- Vom Herd nehmen und auf einem kalten Wasserbad kalt schlagen. Nach und nach den Mascarpone unterziehen und das Rosenwasser unterrühren. Die Himbeeren waschen und sehr gut abtropfen lassen. Die Pistazien und den Nougat grob hacken.
- Die Eiweiße mit Zitronensaft und Salz steif schlagen. Das Obers ebenfalls steif schlagen. Eischnee, Obers, Himbeeren, Nougat und Pistazien vorsichtig unter die Mascarponemasse ziehen. Die Masse in die Form füllen, glatt streichen, mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens 5 Stunden tiefkühlen.
- Inzwischen für den Coulis die Beeren waschen, verlesen und abtropfen lassen. Die Beeren mit dem Staubzucker, dem Himbeerlikör und 100 ml Wasser in einer Kasserolle aufkochen und in 5 bis 10 Minuten dickflüssig einköcheln lassen. Den Beeren-Coulis nach Belieben durch ein Sieb streichen und abkühlen lassen.
- Die Form mit dem Eis ca. 10 Minuten vor dem Servieren aus dem Gefrierfach nehmen und die Folie von der Oberfläche abziehen. Das Semifreddo auf eine Platte stürzen, von der Folie befreien und mit dem Beeren-Coulis übergießen. 6.Die Oberfläche mit Himbeeren und Pistazienkernen bestreuen. Das Semifreddo mit Minzeblättchen garnieren, mit Staubzucker besieben, in Scheiben schneiden und servieren.
Torta Caprese
ZUTATEN FÜR 1 FORM (24 CM)
- 150 g Zartbitterschokolade
- 100 g Vollmilchkuvertüre
- 200 g Butter 6 Eier
- 150 g Zucker
- 150 g gemahlene Mandeln
- 2 EL Kakaopulver
- Staubzucker zum Bestreuen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 60 MIN
- Den Ofen auf 180°C Unter-und Oberhitze vorheizen. Die Springform mit Backpapier auslegen. Beide Schokoladen hacken und mit der Butter in Stücken über einem heißen Wasserbad schmelzen lassen. Von der Hitze nehmen und abkühlen lassen.
- Eier mit dem Zucker weiß-cremig schlagen. Die Mandeln mit dem Kakao unterrühren, dann die Schoko-Butter untermischen. Die Masse in die Form füllen und im Ofen ca. 45 Minuten backen.
- Der Kuchen sollte innen noch schön saftig und leicht feucht sein. Herausnehmen und auskühlen lassen. Vor dem Servieren mit Staubzucker bestreuen. Dazu nach Belieben Schlagobers reichen.
Panna Cotta mit Himbeersauce
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Panna Cotta:
- 400 g Schlagobers
- 100 ml Milch
- 1 Vanilleschote
- 50 g Zucker
- 4 Blatt weiße Gelatine
Für die Himbeersauce:
- 300 g TK-Himbeeren
- 2 EL Himbeergeist
- 50 g Staubzucker
ZUBEREITUNG * LEICHT * 30 MIN + 12 H KÜHLEN
- Für die Panna Cotta das Obers mit der Milch in einen kleinen Topf geben. Die Vanilleschote längs aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Das Mark und die ausgekratzte Schote mit dem Zucker in den Topf geben. Alles einmal aufkochen und unter gelegentlichem Rühren 15 Minuten köcheln lassen.
- Die Gelatine 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen, dann ausdrücken. Die Vanilleschote aus dem Topf nehmen und die Gelatine in der heißen Obersmischung unter Rühren auflösen.
- Vier Portionsförmchen oder Kaffeetassen kalt ausspülen und die Masse hineingeben. Abkühlen lassen und im Kühlschrank über Nacht fest werden lassen.
- Für die Himbeersauce die Himbeeren in einem kleinen Topf erhitzen und 5 Minuten köcheln lassen. Die Himbeeren durch ein Sieb passieren und die Kernchen entsorgen. Das Himbeerpüree mit Himbeergeist und Staubzucker abschmecken.
- Zum Servieren die Panna Cotta mit einem spitzen Messer vom Förmchenrand lösen. Die Förmchen eventuell kurz in heißes Wasser halten, dann die Panna Cotta auf Teller stürzen. Mit etwas Himbeersauce beträufeln und die restliche Sauce separat dazu reichen. Nach Belieben mit frischen Himbeeren garnieren.
Cannoli mit Schokoladen-Haselnuss-Creme
ZUTATEN FÜR 12 STÜCK
Für den Teig:
- 150 g Mehl und zum Arbeiten
- 1 EL Kakaopulver
- 1 EL Zucker
- 2 Eier
- 1 Eigelb
- 2 TL Marsala
- 2 TL Pflanzenöl
- Olivenöl-Spray
Für die Haselnusscreme:
- 250 g Obers
- 2 EL Staubzucker und zum Bestäuben
- 120 g Mascarpone
- 80 g Nuss-Nougat-Creme
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 45 MIN
- Mehl mit Kakao und Zucker vermischen. Ein Ei trennen und das Eigelb mit dem übrigen Ei, Marsala, Öl und 2 TL kaltem Wasser verrühren. Auf bemehlter Arbeitsfläche zu einem glatten Teig verkneten.
- Teig halbieren, jeweils zu einer Scheibe flachdrücken und in Frischhaltefolie gewickelt 1 Stunde kühlen.
- Dann einen Teil auf bemehlter Arbeitsfläche 2 mm dünn auswellen. Sechs Kreise (10 cm ) ausstechen und jeweils um eine Cannoli-Form (aus Metall) wickeln. Teigenden mit verquirltem Eiweiß bepinseln und gut aufeinanderdrücken. Dabei darauf achten, kein Eiweiß auf die Metall-Formen zu pinseln, sonst löst sich der Teig später nicht mehr ab.
- Den Airfryer (ca. 5,3 l) etwa 5 Minuten auf 200 °C vorheizen. Die Cannoli rundherum mit dem Öl besprühen. Backpapier in den Korb des Airfryer legen und darauf die Cannoli legen. Etwa 7 Minuten goldbraun backen, dabei einmal drehen. Inzwischen mit der zweiten Teighälfte genauso verfahren.
- Die Cannoli aus dem Korb nehmen und noch warm vorsichtig von den Formen lösen. Abkühlen lassen.
- Für die Füllung das Obers mit dem Staubzucker steif schlagen. Mascarpone mit Nuss-Nougat-Creme unterziehen und die Creme in einen Spritzbeutel (mit 1 cm breiter Tülle) füllen.
- Nach Bedarf kühlen. Vor dem Servieren in die Cannoli füllen. Mit Staubzucker bestäuben und nach Belieben mit Himbeeren anrichten.
