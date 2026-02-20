Royal Takeover auf der London Fashion Week: Charles und Camilla strahlen in der Front Row

Die Londoner Fashion Week Herbst/Winter 2026 startete mit zwei royalen Überraschungsgästen. Während das britische Königshaus von einem heftigen Skandal erschüttert wird, zeigen sich König Charles III. und seine Camilla strahlend in der Front Row.

Nur wenige Stunden nach der dramatischen Verhaftung von Charles’ Bruder, Andrew Mountbatten-Windsor, bewiesen die Royals: The Show must go on. Statt sich im Palast zu verkriechen, zeigten sie vollen Support für die britische Modeszene. Die beiden mischten sich unter die Fashion-Crowd und bewiesen, dass sie echte Stil-Ikonen sind.

Front-Row-Glamour mit Königin Camilla und Anna Wintour

© Getty Images

Bereits am Donnerstagvormittag lud Königin Camilla zum glamourösen Auftakt der Fashion Week in den St. James’s Palace. In einem atemberaubenden, komplett schwarzen Ensemble versprühte sie pure Eleganz. An ihrer Seite? Keine Geringere als die legendäre Anna Wintour. Die ehemalige „Vogue“-Chefin sorgte für eine echte Sensation: Sie verzichtete auf ihr Markenzeichen und zeigte sich tatsächlich ohne ihre ikonische Sonnenbrille! In ihrem bordeauxroten Mantel-Look mit funkelnden Steinketten lieferte sie sich ein echtes Fashion-Duell mit Camilla. Wir finden: Beide sahen absolut umwerfend aus!

Wow-Auftritt von König Charles

© Getty Images

Später am Tag legte König Charles III. nach. Der Monarch nahm lässig in der heiß begehrten Front Row der Modenschau des britisch-nigerianischen Designers Tolu Coker, der 2018 vom Enterprise Programme seines King’s Trust gefördert wurde, Platz. In einem perfekt sitzenden, grauen, einreihigen Anzug, kombiniert mit einem strahlend weißen Hemd und einer bedruckten Krawatte, wirkte er extrem gelassen. Neben ihm saß die britische Star-Designerin Stella McCartney. Die beiden schienen sich prächtig zu amüsieren und wurden lachend und tief ins Gespräch vertieft abgelichtet, bevor die Show begann.

Dunkle Wolken über dem Palast

Doch hinter dem glitzernden Red-Carpet-Vibe brodelt es gewaltig. Zeitgleich zu Charles' und Camillas Fashion-Week-Terminen führten Beamte eine groß angelegte Durchsuchung auf der Wood Farm durch, dem neuen Wohnsitz des in Ungnade gefallenen Herzogs von York. Doch während hinter den Palastmauern ein neuer familiärer Orkan wütet, regieren Charles und Camilla auf dem roten Teppich, mit Stil, Charme und einem stählernen Lächeln.