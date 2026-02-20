Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Etwas zurückhaltender! Vertrauen Sie darauf, dass man auf Sie zukommt!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Viel offener und spontaner! Romantik sollte aber nicht zu kurz kommen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Jetzt bloß nicht ungeduldig werden! Keine impulsiven Entscheidungen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie bereit, Vorbehalte zu überwinden und zieren Sie sich nicht!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Es könnte funken. Die Liebe braucht aber großes Einfühlungsvermögen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nicht angriffslustig werden! Cool bleiben und freundlich mitspielen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Etwas vorsichtiger! Interesse kann sich schnell wieder verflüchtigen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Lassen Sie sich nicht lange bitten! Es kommt auf Entschlossenheit an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Auch wenn Sie gut drauf sind, sollten Sie betont vernünftig handeln.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gibt man sich aufmüpfig und kämpferisch? Toleranz und Humor punkten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sind Sie bereit, mehr Spaß zu haben? Bewahren Sie dabei aber Augenmaß!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Nicht zögern und nicht zu zimperlich! Spontaneität trifft es richtig.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.