Fettweg-Spritze: Plagiat-Verkauf gestoppt

Aktie von Novo-Nordisk-Aktie um 8 Prozent in die Höhe gesprungen

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk drohte nach der Ankündigung von Nachahmer-Produkten seines Abnehm-Medikaments Wegovy rechtliche Schritte gegen das US-Telemedizin-Unternehmen Hims & Hers an. Hims & Hers verwende eine illegale Massenrezeptur, die ein erhebliches Risiko für die Patientensicherheit darstelle.

Seit Monaten gibt es einen weltweiten Hype um die Abnehm-Spritzen , die schnellen Gewichtsverlust versprechen. © Getty Images

Als Hims & Hers am Montag einen Rückzieher machte, sprang die Novo-Nordisk-Aktie um 8 Prozent in die Höhe.

Das Wegovy-Plagiat kommt doch nicht auf den Markt.