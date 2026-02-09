Alles zu oe24VIP
Spritze
© Getty

Börsenhammer

Fettweg-Spritze: Plagiat-Verkauf gestoppt

09.02.26, 15:18
Aktie von Novo-Nordisk-Aktie um 8 Prozent in die Höhe gesprungen 

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk drohte nach der Ankündigung von Nachahmer-Produkten seines Abnehm-Medikaments Wegovy rechtliche Schritte gegen das US-Telemedizin-Unternehmen Hims & Hers an. Hims & Hers verwende eine illegale Massenrezeptur, die ein erhebliches Risiko für die Patientensicherheit darstelle. 

Seit Monaten gibt es einen weltweiten Hype um die Abnehm-Spritzen , die schnellen Gewichtsverlust versprechen. 

© Getty Images

 Als Hims & Hers am Montag einen Rückzieher machte, sprang die Novo-Nordisk-Aktie um 8 Prozent in die Höhe.

Das Wegovy-Plagiat kommt doch nicht auf den Markt.

