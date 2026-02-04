Hunderte Menschen in Schlange: Mega-Stau bei Bergbahnen

Hunderte Wintersportler mussten in Dorf Gastein Geduld beweisen.

Die Vorfreude auf den Berg zu kommen und die Aussicht zu genießen ist Dienstagmittag den Wintersportlern beim Anblick der Riesenschlange im beliebten Skigebiet Dorf Gastein wohl vergangen. Denn die Ski- und Snowboarder mussten bei der Talstation große Geduld beweisen.

Grund für den Mega-Ansturm und die langen Wartezeiten war ein Föhnsturm, der mindestens eine Stunde lang andauerte. Aufgrund dessen konnte die Gondelbahn ab 11.30 Uhr nur bis zur Mittelstation fahren und auch der Verbindungssessellift zum Großarltal wurde eingestellt.

"Bei uns geht die Sicherheit vor", erklärt Franz Naturner, Marketingleiter der Dorfgastein Bergbahnen AG den Vorfall. "Gegen die Natur sind auch wir machtlos." Neben der Einstellung von Anlagen mussten auch die restlichen Lifte etwas langsamer fahren, damit alle Skifahrer sicher auf den Berg hinaufkommen. Rund 3000 Wintersportler waren gestern in Dorfgastein unterwegs.

Nach nur einer Stunde hätte sich laut Naturner der Ansturm aber wieder gelüftet. "Als sich der Föhnsturm verzogen hatte, war wieder ein Normalbetrieb möglich", so der Marketingleiter.