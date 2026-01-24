Alles zu oe24VIP
Rätselhafter Leichenfund in Niederösterreich: Polizei ermittelt
Großeinsatz

Rätselhafter Leichenfund in Niederösterreich: Polizei ermittelt

24.01.26, 14:58
Der rätselhafte Tod eines 25-jährigen Mannes in Niederösterreich beschäftigt die Polizei. 

Der junge Österreicher wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden leblos auf einer Straße in Leopoldsdorf bei Wien entdeckt – die Umstände seines Todes sind bislang völlig unklar.

Gegen 4 Uhr früh stießen Passanten in der Nähe einer Tankstelle auf den reglosen Mann. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Nach Informationen der „Krone“ wies der 25-Jährige Verletzungen im Bereich von Kopf und Nacken auf. Wie diese entstanden sind, ist derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen.

Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Das Verletzungsbild lässt laut Polizei keine eindeutigen Rückschlüsse auf den Hergang zu. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Gleichzeitig gelten sowohl ein Unfall mit Fahrerflucht als auch ein tödlicher Sturz derzeit als eher unwahrscheinlich – ausgeschlossen werden diese Szenarien jedoch ebenfalls nicht.

Aufgrund der rätselhaften Umstände ordneten die Behörden eine Obduktion an. Sie soll klären, ob der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Mordgruppe des Landeskriminalamts Niederösterreich hat vorerst die Ermittlungen übernommen und prüft alle denkbaren Spuren.

