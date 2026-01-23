Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Babinsky verrät Nasenpflaster-Geheimnis
© GEPA

Wunderwaffe

Babinsky verrät Nasenpflaster-Geheimnis

23.01.26, 17:19
Teilen

Nach dem 3. Platz im Kitzbühel-Super-G bzw. seiner zweiten Podest-Platzierung (nach Platz 2 letzte Woche in Wengen) wurde Stefan Babinsky im ORF über sein Nasenpflaster angesprochen.

Ob er sich das von Shootingstar Giovanni Franzoni abgeschaut habe, wollte ORF-Reporter Rainer Pariasek sinngemäß von Babinsky wissen. Denn der bis vor wenigen Tagen den meisten weitgehend unbekannte Italiener war plötzlich der "Mann mit dem Pflaster".

Babinsky verrät Nasenpflaster-Geheimnis
© GEPA

"Vielleicht ist das Nasenpflaster das Geheimnis", titelte kicker.at nach Franzonis Debütsieg in Wengen und schrieb: "Nach dem Rennen war auch sein Nasenpflaster ein Thema." Franzoni selbst meinte, er habe "manchmal Schwierigkeiten beim Atmen" gehabt, in Wengen habe ihm Teamkollege-Routinier Dominik Paris verraten, auch ein Nasenpflaster zu tragen. Franzoni: "Es klingt verrückt, aber vielleicht ist das wirklich das Geheimnis, um schnell zu fahren."

Pflaster hilft nach gebrochener Nase

Jetzt sorgt auch Babinsky mit einem Nasenpflaster für Aufsehen. "Wahrscheinlich ist es euch erst jetzt bei mir aufgefallen", meinte der Steirer dazu im ORF: "Bei mir hat das einen anderen Hintergrund: Ich hab mir einmal die Nase gebrochen." Deswegen scheint die Nasenatmung noch immer nicht hundertprozentig zu funktionieren. Babinsky: "Da hilft das Nasenpflaster schon."

Franzoni, Paris - oder Babinsky? Abwarten, bei welchem "Nasenpflasterbär" der Atem-Trick beim Abfahrtshit am Samstag in Kitzbühel am besten funktioniert!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden