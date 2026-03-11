Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Max Eberl
© Getty

Zukunft offen

Bayern-Beben: Steht Max Eberl vor dem Aus?

11.03.26, 07:13
Teilen

An der Säbener Straße herrscht trotz sportlicher Glanzzeiten Unruhe in der Führungsetage. 

Obwohl sportlich beim FC Bayern alles nach Wunsch läuft, steht die Zukunft von Sportvorstand Max Eberl überraschend auf der Kippe. Wie die Sportbild berichtet, stehen die Chancen auf eine Vertragsverlängerung nur bei 50 Prozent.

Im Sommer 2027 laufen die Verträge der drei wichtigsten Bosse aus: Jan-Christian Dreesen (Vorstandschef), Max Eberl (Sportvorstand) und Christoph Freund (Sportdirektor). Während bei Dreesen und Freund die Zeichen klar auf Verlängerung stehen, ist die Personalie Eberl ein echtes Politikum.

Eberl Freund
© Getty

Intern umstritten

Sportlich hat Eberl fast alles richtig gemacht, intern herrscht laut Sport Bild kein uneingeschränktes Vertrauensverhältnis. Der Aufsichtsrat kritisiert, dass Eberl das Gremium oft zu spät einbindet und Abschlüsse zu hastig vorantreibt. Ein Beispiel ist der Coman-Verkauf: Eberl wollte für 25 Mio. Euro verkaufen, Dreesen handelte nach und holte 30 Mio. Euro raus. Auch Eberls „Empfindlichkeit“ im internen Diskurs – ein Punkt, den Uli Hoeneß bereits monierte – erschwere die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit.

Die Entscheidung über Eberls Zukunft soll im August 2026 final auf die Tagesordnung kommen. Derzeit ist noch völlig offen, ob der Vertrag auch wirklich verlängert wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen