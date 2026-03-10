Alles zu oe24VIP
yamal
© getty

Barca rettet Remis!

1:1 – Lamine Yamal schockt Newcastle in der 96. Minute

10.03.26, 22:47
Das ist Fußball in seiner grausamsten Form! Newcastle United war gegen den FC Barcelona über 90 Minuten das bessere Team, führte hochverdient durch Harvey Barnes, doch ein Elfmeter in der 96. Minute raubte den Engländern den Heimsieg.

In einem hochklassigen Achtelfinal-Hinspie zeigten die Magpies von Beginn an eine taktische Meisterleistung. Newcastle betrieb einen enormen Aufwand und hatte die hochgelobte Barca-Offensive rund um Robert Lewandowski über weite Strecken komplett im Griff.

VAR-Pech und Aluminium

Nach einer torlosen ersten Hälfte drückte Newcastle auf die Führung. In der 74. Minute zappelte der Ball bereits im Netz: Harvey Barnes schlenzte das Leder an den Pfosten, Joelinton staubte ab – doch der Jubel wurde durch eine knappe Abseitsentscheidung des VAR erstickt. Die Hausherren ließen sich nicht beirren und belohnten sich schließlich in der 86. Minute. Nach einer Flanke des eingewechselten Jacob Murphy traf Barnes per Direktabnahme zum vielumjubelten 1:0.

Der bittere K.o. in der Nachspielzeit

Newcastle-Coach Eddie Howe wechselte in der 91. Minute Torschütze Barnes unter Standing Ovations gegen Joe Willock aus, um den Sieg abzusichern. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit kam die kalte Dusche: Malick Thiaw fuhr im Strafraum ungeschickt das Bein gegen Dani Olmo aus. Schiedsrichter Marco Guida (❌) zeigte sofort auf den Punkt. Lamine Yamal behielt die Nerven und schob den Ball eiskalt zum 1:1-Endstand ins linke Eck.

Showdown im Camp Nou

Mit diesem 1:1 nimmt Barcelona ein schmeichelhaftes Ergebnis mit nach Spanien. Für Newcastle bleibt das Gefühl, eine historische Chance auf einen Sieg gegen die Blaugrana liegen gelassen zu haben. Dennoch macht die Leistung der Magpies Mut für das Rückspiel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
