Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Skidiebe Zillertal
© ZOOM.TIROL

Deutsche geständig

10.000 Euro Schaden: Passanten stoppten dreiste Skidiebe

02.03.26, 08:53
Teilen

Am Sonntag haben zwei junge Deutsche (18) im Skigebiet Hochzillertal etliche Ski geklaut. 

Im Laufe des Sonntags verschwanden bei der Talstation Hochzillertal etliche Ski. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten zwei Tatverdächtige an der Weiterfahrt mit ihrem Fluchtauto schließlich gestoppt werden. 

Skidiebe Zillertal
© ZOOM.TIROL

Im Zuge der Kontrolle der zwei mutmaßlichen Diebe konnten im Fahrzeug acht Paar Ski, überwiegend der Marke Stöckl und Atomic um rund 10.000 Euro sichergestellt werden. 

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 18-jährige Deutsche, die in München wohnen. Sie gestanden, die Bretter geklaut zu haben. 

Vorerst konnten sechs der acht sichergestellten Skipaare bereits konkreten Geschädigten zugeordnet werden. Zwei Paar der Marke Atomi befinden sich derzeit noch auf der Polizeiinspektion Ried im Zillertal. Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Abschlussbericht an die zuständigen Stellen übermittelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen