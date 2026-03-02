10.000 Euro Schaden: Passanten stoppten dreiste Skidiebe

Am Sonntag haben zwei junge Deutsche (18) im Skigebiet Hochzillertal etliche Ski geklaut.

Im Laufe des Sonntags verschwanden bei der Talstation Hochzillertal etliche Ski. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten zwei Tatverdächtige an der Weiterfahrt mit ihrem Fluchtauto schließlich gestoppt werden.

© ZOOM.TIROL

Im Zuge der Kontrolle der zwei mutmaßlichen Diebe konnten im Fahrzeug acht Paar Ski, überwiegend der Marke Stöckl und Atomic um rund 10.000 Euro sichergestellt werden.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 18-jährige Deutsche, die in München wohnen. Sie gestanden, die Bretter geklaut zu haben.

Vorerst konnten sechs der acht sichergestellten Skipaare bereits konkreten Geschädigten zugeordnet werden. Zwei Paar der Marke Atomi befinden sich derzeit noch auf der Polizeiinspektion Ried im Zillertal. Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Abschlussbericht an die zuständigen Stellen übermittelt.