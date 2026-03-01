Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Stelzer
© APA/NEUMAYR FOTOGRAFIE / CHRISTIAN LEOPOLD

Hausordnungs-Verstoß

Extremismus-Fall: Land alarmiert Verfassungsschutz

Von
01.03.26, 21:00
Teilen

Ein türkischer Kulturverein in Oberösterreich soll wiederholt islamistische und terrorverherrlichende Referenten eingeladen haben. Jetzt zieht das Land die Reißleine und meldet die Aktivitäten an den Verfassungsschutz. 

Erst vor Kurzem wurde im oberösterreichischen Landtag die OÖ-„Hausordnung“ beschlossen. Jetzt gibt es bereits den ersten Anwendungsfall. Ein in Sattledt ansässiger türkischer Kulturverein soll wiederholt islamistische und terrorverherrlichende Referenten eingeladen haben.

Entsprechende Hinweise wurden nun an das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) und an die zuständige Vereinsbehörde zur Prüfung weitergeleitet.

„Wer extremistische Ideologien verbreitet, antisemitische Inhalte teilt oder terroristische Organisationen verherrlicht, stellt sich außerhalb unserer gemeinsamen Werteordnung und hat keinen Platz in Oberösterreich“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer gegenüber oe24.

Hass und Extremismus - „egal von welcher Seite“  

Mit der kürzlich beschlossenen „Hausordnung“ will die oberösterreichische Landesregierung Hass und Extremismus - „egal von welcher Seite“ - einen Riegel vorschieben. Stelzer: „Unsere Freiheit endet dort, wo Hass, Extremismus und Terrorverherrlichung beginnen. Oberösterreich steht fest auf dem Boden der Demokratie – und verteidigt diesen Boden konsequent.“ Man gehe „mit aller Konsequenz des Rechtsstaates“ gegen Extremismus vor.

"Widerspricht klar unseren Spielregeln“ 

Auch Integrations-Landesrat Christian Dörfel äußert sich gegenüber oe24 ähnlich: „Unsere OÖ. Hausordnung ist unser Wertefundament. Sie gilt für alle. Wer terroristische Organisationen verherrlicht, antisemitische Ressentiments bedient oder offen gegen demokratische Grundwerte auftritt, widerspricht klar unseren Spielregeln.“

In der „OÖ-Hausordnung“ wird in Regel 4 festgehalten: „Kein Platz für Hass und Extremismus – egal von welcher Seite.“ Oberösterreich unterstützt zudem die im Koalitionsprogramm der Bundesregierung vorgesehenen Maßnahmen wie etwa eine Verschärfung des Vereinsgesetzes.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen