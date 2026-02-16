Jetzt fix: So senkt Verbund Strompreis

Der Wechsel zum günstigeren Angebot ist für Bestandskunden ab 1. März möglich, für Neukunden ab sofort.

Österreichs größter Stromkonzern, der Verbund, ändert mit 1. März die Tarifstruktur für seine Haushaltskunden. Das Unternehmen verlangt pro Kilowattstunde (kWh) künftig 12,50 Cent netto und gewährt im 1. Vertragsjahr einen Rabatt von 3 Cent, wodurch der Preis auf 9,50 Cent vor Steuern sinkt. Dafür gibt es eine Preisgarantie von 12 Monaten, heißt es gegenüber oe24.

Umstieg möglich

Auch Bestandskunden können, wie Verbund-Pressesprecherin Ingun Metelko erläuterte, in die neue Tarifstruktur wechseln und erhalten die nächsten 12 Monate ebenfalls den Rabatt von 3 Cent pro kWh. Kunden, die derzeit von der Aktion „5 Monate Gratisstrom“ profitieren, können nach Ablauf der 12-monatigen Mindestvertragslaufzeit auf den neuen Tarif wechseln. Für sie ist das Angebot ab 1. März gültig.

Es bedarf lediglich der aktiven Zustimmung durch die Kund:innen, die rasch und unkompliziert online oder auch telefonisch erfolgen kann.