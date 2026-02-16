Cashtags: Elon Musk will X zur Börse machen

Tech-Milliardär Elon Musk verwandelt seine Plattform X (ehemals Twitter) bald in eine gigantische Finanz-Zentrale.

Schon in wenigen Wochen sollen Nutzer Aktien und Kryptos direkt in der App handeln können – ohne Umwege über die Bank. Geht es nach Elon Musk, soll seine Plattform zur „Alles-App“ werden. Jetzt sickerte durch: Das neue Feature „Smart Cashtags“ steht kurz vor dem Release.

Trading direkt in der Timeline

X-Produktleiter Nikita Bier ließ die Bombe auf X platzen: „Wir werden in ein paar Wochen eine Reihe von Funktionen einführen, darunter Smart Cashtags, mit denen Sie Aktien und Kryptowährungen direkt aus der Timeline heraus handeln können.“

Schon im Januar gab es erste Gerüchte und Bilder der Funktion, doch nun ist es offiziell. Damit geht X einen gewaltigen Schritt weiter als bisher: Früher konnte man Kurse von Bitcoin, Ethereum oder Top-Aktien nur beobachten. Jetzt soll mit einem Klick der Kauf oder Verkauf direkt abgeschlossen werden.

Angriff auf PayPal: „X Money“ kommt

Doch das Trading ist nur der Anfang. Musk gab jüngst ein Update zu „X Money“. Der Bezahldienst, der an Apps wie PayPal erinnert, befindet sich aktuell in der Beta-Phase. „Dies soll der Ort sein, an dem sich alles Geld befindet. Der zentrale Ort aller Geldtransaktionen“, so die Kampfansage von Musk.

600 Millionen Nutzer als Zielgruppe

Musks Vision ist klar: Er will das westliche Pendant zu Chinas Super-App „WeChat“ schaffen. Bei rund 600 Millionen monatlichen Nutzern hat X eine gewaltige Hebelwirkung. Ziel ist es, dass User ihr gesamtes alltägliches Leben – vom Chatten bis zum Bezahlen der Miete oder dem Aktienkauf – komplett über X abwickeln können.

Wann genau der weltweite Rollout in Europa startet, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Der Druck auf die traditionelle Finanzwelt wächst massiv.