1,4 Millionen Gäste in Niederösterreichs Thermen

Der Markt für Thermen und Solebäder in Österreich hat 2025 ein Rekordjahr verzeichnet.

Laut einer aktuellen Erhebung des Beratungsunternehmens Kreutzer Fischer & Partner ist im Vorjahr die Anzahl der Eintritte gegenüber 2024 um 3,4 Prozent auf 9,55 Millionen gestiegen. Damit registrierte man ein Plus um 310.000 Gäste.

Noch stärker gewachsen als im Bundesschnitt ist die Zahl der Eintritte in Niederösterreichs Thermen. Wie das Beratungsunternehmen dem NÖ Wirtschaftspressedienst bekanntgibt, wurden 2025 die Betriebe zwischen Enns und Leitha von 1,4 Millionen Gästen besucht. Das waren um rund 67.000 oder fünf Prozent mehr als im Jahr davor

In Niederösterreich erfasst Kreutzer Fischer & Partner die Zahlen von Therme Laa, Sole-Felsen-Bad Gmünd, Therme Linsberg Asia, Römertherme Baden, den Thermalbädern Bad Vöslau und Bad Fischau sowie vom Ybbstaler Solebad in Göstling an der Ybbs.