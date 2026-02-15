Suchhund "Findus" fand Vermisste im Wasserwald

Der bereits elfjährige Golden Retriever konnte nochmals ein Leben retten.

Linz. Eine 68-jährige Frau wurde am Samstagnachmittag im Linzer Wasserwald als vermisst gemeldet. Die Frau war beim Vogelbeobachten gestürzt, konnte nicht mehr aufstehen.

Da die Temperaturen im Laufe der Nacht weiter sanken und bereits im Minusbereich lagen, wurden zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert, um die Suche auszuweiten und noch intensiver fortzuführen.

Nach stundenlanger Suche war dann gegen 2 Uhr der elfjährige Golden Retriever namens „Findus“ erfolgreich. Er fand die 68-Jährige in einem Waldstück. "Die 68-Jährige war leicht unterkühlt, jedoch ansprechbar. Sie wurde umgehend medizinisch versorgt", sagt Hundeführer Wolfgang Eibl.