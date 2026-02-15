Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Suchhund "Findus" fand Vermisste im Wasserwald
© ÖRHB

Um 2 Uhr nachts

Suchhund "Findus" fand Vermisste im Wasserwald

15.02.26, 13:02 | Aktualisiert: 15.02.26, 14:07
Teilen

Der bereits elfjährige Golden Retriever konnte nochmals ein Leben retten. 

Linz. Eine 68-jährige Frau wurde am Samstagnachmittag im Linzer Wasserwald als vermisst gemeldet. Die Frau war beim Vogelbeobachten gestürzt, konnte nicht mehr aufstehen. 
Da die Temperaturen im Laufe der Nacht weiter sanken und bereits im Minusbereich lagen, wurden zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert, um die Suche auszuweiten und noch intensiver fortzuführen.

Nach stundenlanger Suche war dann gegen 2 Uhr der elfjährige Golden Retriever namens „Findus“ erfolgreich. Er fand die 68-Jährige in einem Waldstück. "Die 68-Jährige war leicht unterkühlt, jedoch ansprechbar. Sie wurde umgehend medizinisch versorgt", sagt Hundeführer Wolfgang Eibl.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen