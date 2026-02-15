Aschermitwoch: Hartes Fernduell Kickl gegen Stocker

Am kommenden Aschermittwoch ist wieder Deftiges angesagt: Neben Bier und Heringsschmaus vor allem harte Polit-Sager. Kanzler und Oppositionschef liefern sich ein Fernduell.

Der Aschermittwoch gilt zwar als Fasttag, aber die Zurückhaltung ist politisch an diesem Tag ein Fremdwort. Wird doch an diesem Tag traditionell kräftig ausgeteilt und eingeschenkt.

In Ried im Innkreis lädt die FPÖ zu ihrem Politischen Aschermittwoch mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl - übrigens bereits zum 33. Mal. Obwohl Eintritt zu bezahlen ist - dafür erhält man traditionell eine Halbe Bier und Heringsschmaus - ist die Jahn-Turnhalle in Ried/Innkreis schon lange ausverkauft. Erwartet werden rund 2.000 FPÖ-Fans.

„Österreich brennt“ - Ex-Redenschreiber am Wort

Zwar wird zunächst der Hausherr, der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, wie gewohnt vom Leder ziehen. Alles wartet aber auf die Rede von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Der kennt den Event wie kein Zweiter, hatte er doch jahrelang für Jörg Haider die Aschermittwoch-Reden verfasst.

Wer einen Vorgeschmack auf die Rede haben will, der schaue sich an, was Kickl ein Jahr nach Platzen der Regierungsverhandlungen mit der FPÖ auf einem FPÖ-Radiosender zum Besten gegeben hat: Da sah er „Österreich in Flammen“: „Ich vergleiche die Situation in Österreich mit einem Flächenbrand“, so Kickl wörtlich. „Wenn die Herrschaften Stocker, Babler und Meinl-Reisinger einen Funken Verantwortungsgefühl im Leib hätten, dann müssten sie auf der Stelle zurücktreten. Das wird nichts mehr. Das ist nur eine Verlängerung des Leidens auf Kosten der Zukunft des Landes“, forderte er Neuwahlen.

Kanzler kontert in Kärnten

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Freitag, 30. Jänner 2026, anlässlich des Politischen Neujahrsauftaktes der ÖVP in Wien. © APA/HELMUT FOHRINGER

Der Angesprochene hat die Möglichkeit zu kontern - denn in Klagenfurt lädt die Kärntner ÖVP ebenfalls zum Politischen Aschermittwoch. Landesparteichef Martin Gruber begrüßt Bundeskanzler Christian Stocker in der Messearena. Und der wird dort ebenfalls eine Rede halten. Und auch da ist die Linie vorgegeben: Der Kanzler bezeichnet den FPÖ-Chef seit Monaten als „Ankündigungsweltmeister“, der vor der Verantwortung zurückschrecke.

Steirer-SPÖ zieht auch vom Leder

Die steirische SPÖ begeht heuer ihren fünften Politischen Aschermittwoch: Der steirische Parteichef Max Lercher hält eine satirisch geprägte Austeil-Rede und hat als Redner seinen Kärntner Parteikollegen Daniel Fellner zu Gast. Ab 18.30 Uhr geht es los, zumeist waren in den vergangenen Jahren an die 500 Besucher zugegen. Der Eintritt inklusive Bieranstich und Heringsschmaus kostet 15 Euro, 10 Euro für SPÖ-Mitglieder. Alle Redner standen noch nicht fest, aber auf jeden Fall wird der designierte Nachfolger von Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat und Landesparteivorsitzender Daniel Fellner, auftreten, hieß es aus der steirischen SPÖ.