Stall-Kontrolle: Bauer wollte Tierärztin fesseln
Stall-Kontrolle: Bauer wollte Tierärztin fesseln

14.02.26, 09:52
Zwei Amtstierärztinnen sind auf einem Bauernhof im Bezirk Wels-Land bei einer Nachkontrolle vom Sohn der 83-jährigen Landwirtin attackiert worden. 

Der 52-Jährige wollte die beiden Frauen offenbar mit Kabelbindern fesseln, um sie dann vom Grundstück vertreiben zu können. Das gab er gegenüber den Ermittlern an, hieß es am Samstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Tierärztinnen konnten flüchten, erlitten aber Verletzungen.

Zu dem Vorfall war es bereits am Donnerstag gekommen. Die Amtstierärztinnen wollten gegen Mittag die Verhältnisse der Tierhaltung kontrollieren, stießen aber auf Widerstand. Die Altbäuerin verwehrte den Frauen den Zutritt zu den Stallungen. Es kam zu einer Diskussion zwischen den drei Frauen. Dann mischte sich der Sohn ein, ging auf die Frauen los und versuchte, sie zu fesseln. Die Veterinärinnen konnten leicht verletzt aus dem Innenhof des Anwesens flüchten und alarmierten die Polizei. Der 52-Jährige wurde angezeigt.

