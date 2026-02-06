Margot Robbie: Haariges Naked-Dress sorgt bei London-Premiere für Furore

Die Aktrice legte auf ihrer Premieren-Tour eine Modenschau der Superlative hin.

Wenn Margot Robbie zur Promotion ihrer neuesten Leinwandadaption von Wuthering Heights lädt, verwandelt sich der rote Teppich unweigerlich in ein historisches Tableau vivant. In London bewies die Australierin an der Seite von Jacob Elordi einmal mehr, dass sie die Kunst der textilen Metamorphose perfekt beherrscht.

Margot Robbie begeisterte bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" im transparenten Haarkleid, © Getty Images

Mehr lesen:

Ein Korsett aus Geschichte und Haar

Im Mittelpunkt des Blitzlichtgewitters stand eine Kreation der britisch-türkischen Designerin Dilara Findikoglu, die den viktorianischen Geist nicht bloß zitierte, sondern radikal dekonstruierte. Das transparente, skulptural geformte Korsett-Kleid betonte Robbies Silhouette mit mathematischer Präzision, während die Applikationen aus geflochtenem Haar dem Ensemble eine fast schon schaurig-schöne Aura verliehen.

Diese morbide Ästhetik war keineswegs Zufall: Als Inspiration diente ein historisches Kleinod an Robbies Handgelenk – die Replik eines Armbands von Charlotte Brontë, das mutmaßlich aus dem Haar ihrer verstorbenen Schwestern gefertigt worden war. Ein modischer Brückenschlag zur literarischen Vorlage, der die Grenze zwischen Kostüm und Couture meisterhaft verwischte.





Zwischen Vintage-Archiven und Farbakzenten

Die Londoner Premiere markierte jedoch nur den Höhepunkt einer Serie stilistischer Glanzpunkte. Bereits Tage zuvor demonstrierte Robbie ihr Gespür für modisches Understatement mit Überraschungseffekt.

Der Galliano-Moment: Beim Fototermin in der britischen Hauptstadt griff sie tief in die Archive der Modegeschichte und präsentierte einen Vintage-Mantel von John Galliano aus dem Jahr 1992 – ein Stück, das einst Helena Christensen auf dem Laufsteg adelte.

Das Spiel mit Kontrasten: Für einen subtilen, aber wirkungsvollen Bruch sorgten dabei leuchtend rote Seidenstrümpfe, die unter dem schweren Stoff hervorblitzten und dem historischen Look eine moderne, fast schon rebellische Note verliehen.

Margot Robbie unterstreicht mit dieser Pressetour erneut ihren Status als modisches Chamäleon, das es versteht, intellektuelle Referenzen mit purer Leinwand-Präsenz zu vereinen.