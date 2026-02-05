Margot Robbie greift mit diesem wilden Vintage-Look ordentlich daneben

Eigentlich sind wir von Margot Robbie nur absolute Traumroben gewohnt. Doch bei der „Wuthering Heights“-Tour leistet sich der Superstar jetzt einen gewagten Mode-Patzer oder ist es ein mutiger Fashion-Move? Das Netz ist jedenfalls zwiegespalten.

Margot Robbie gönnt uns momentan aber auch gar keine Verschnaufpause! Kaum haben wir uns von ihrem atemberaubenden Chanel-Auftritt in Paris erholt, legt die Fashion-Ikone in London nach. Doch diesmal hinterlässt ihr Styling mehr Fragezeichen als Herzchen-Augen. Am 4. Februar präsentierte sie einen Vintage-Look, mit dem sie für ordentlich Gesprächsstoff und verwirrte Blicke sorgte.

Wilder Vintage-Mix

Für den Stopp in London war es nur logisch, dass sich Margot aus den Archiven eines britischen Designers bediente. Das glückliche Label? John Galliano. Genauer gesagt, die Frühjahrskollektion 1992 seines gleichnamigen Labels. Das Statement-Piece des Abends war ein bodenlanger, grüner Brokat-Mantel, der jedes normale Oberteil ersetzte. Besonders bizarr: die rosa Federn an den Ärmelbündchen und dem Kragen.

© Getty Images

Dazu kombinierte sie einen ultra-knappen schwarzen Micro-Minirock und rote Overknee-Strümpfe, die mit rosa Seidenbändern an den Oberschenkeln fixiert waren. Abgerundet wurde das gewagte Fashion-Experiment mit hellblau-grauen Satin-High-Heels und Perlenohrringen. Das war einfach zu viel des Guten!

Fans sind entsetzt

© Getty Images

Normalerweise stiehlt sie an der Seite von Co-Star und Hottie Jacob Elordi jedem die Show. Doch dieses Mal griff Robbie ordentlich daneben und es hagelt Kritik. „Das Outfit wirkt einfach nur abgehoben“, ätzt ein User. Ein anderer meint: „Die roten Strümpfe machen alles kaputt!“ Ein weiterer Kommentar bringt es auf den Punkt: „Noch 9 Tage Pressetour, dann sind wir erlöst von was auch immer das hier ist.“

Wir bleiben gespannt

Ob Modesünde oder Fashion-Highlight: langweilig wird es mit Margot nie! Bis zum Kinostart dauert es noch etwas über eine Woche. Genug Zeit also, um zu sehen, was Robbie noch aus ihrem Kleiderschrank hervorzaubert.