Wow-Auftritt: Prinzessin Kate überrascht mit DIESER Trendfarbe

Bei ihrem Besuch in Wales sorgte Prinzessin Kate wieder einmal für ein echtes Fashion-Statement. Ihr Retro-Mantel ist der Hingucker schlechthin und die Farbe ist schon jetzt ein absolutes Must-have für 2026!

Die Prinzessin von Wales ist derzeit vielbeschäftigt und absolviert einen Termin nach dem andern. Am Dienstag, dem 3. Februar stattete sie einer traditionellen Wollfabrik in Wales einen Besuch ab, doch seien wir ehrlich: Alle Augen waren nur auf Kates Outfit gerichtet. Doch dieses Mal traute sie sich an einen Look, den wir so nicht erwartet hätten.

Trend-Alarm: Kate setzt auf Orange

Für den Ausflug wählte Kate einen besonderen Look: Ein aufwendig gewebter Mantel im angesagten 60s-Style aus walisischer Tapisserie-Wolle. Eine wunderschöne Hommage an die Handwerkskunst vor Ort. Aber das eigentliche Highlight war die Farbe: Ein leuchtendes Orange-Rot!

© Getty Images

Damit beweist die Fashion-Ikone das absolute Gespür für Trends. Orange gilt nämlich schon jetzt als die Überraschungs-Trendfarbe für 2026. Der knallige Ton springt sofort ins Auge und sorgt für gute Laune. Ein gewagter Schritt für Kate, die wir sonst eher in gedeckten Tönen kennen. Aber wir lieben diesen Mut zur Farbe!

Die versteckte Botschaft

Darunter trug sie einen dunkelgrünen Rollkragenpullover und eine passende Hose, was ihre übliche Vorliebe für elegant geschnittene, aber dennoch zurückhaltende Kleidung unterstreicht. War dieser Look nur ein modischer Zufall? Wohl kaum! Wir kennen unsere Kate: Hinter jedem Outfit steckt eine Bedeutung.

Mit der Farbwahl sendet Kate eine versteckte Botschaft an das walisische Volk! Das leuchtende Rot des Mantels ist eine direkte Anspielung auf den roten Drachen der walisischen Flagge und auch ihr grüner Basiston findet sich in der Flagge wieder.

Kate zeigt sich nahbar

© Getty Images

Kate ließ es sich nicht nehmen, selbst Hand anzulegen. Sie verbrachte Zeit mit den Webern, blickte hinter die Kulissen der Produktion und lernte sogar am Webstuhl, wie die Doppelgewebe entstehen. Bodenständig, empathisch und dabei so glamourös, genau deshalb lieben wir sie!