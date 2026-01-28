Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Lauren Sanchez
© Getty Images

Kein Stilgefühl

Temu-Looks: Netz spottet über Outfits von Lauren Sanchez

28.01.26, 10:31
Die Gattin von Amazon-Milliardär Jeff Bezos ist der beste Beweis dafür, dass man sich guten Geschmack nicht kaufen kann.

Die Haute Couture Week in Paris gilt als die glamouröseste Modeveranstaltung des Jahres – und wo sich die Modeelite versammelt, sind Promis natürlich nicht weit. Auch Lauren Sánchez und Jeff Bezos zeigten sich bei den exklusiven Haute-Couture-Schauen von Schiaparelli und Dior. Doch statt Bewunderung erntete vor allem sie eine Welle an Spott: In den sozialen Netzwerken wird ihr Auftritt gnadenlos zerlegt. 

Lauren Sanchez
© Getty Images

Lauren Sánchez’ Paris-Looks sorgen für Häme 

Besonders auf TikTok überschlagen sich die Kommentare: Userinnen und User zerlegen Sánchez’ Outfits regelrecht. Trotz sündteurer Couture-Kreationen werfen ihr viele einen „billigen Look“ vor. Der Vorwurf: Luxus, der wirkt wie Fast Fashion. Vergleiche mit Shein, Temu oder Amazon Basics machen die Runde. Eine Creatorin spottet etwa, Designer wie Tom Ford würden an ihr aussehen, als kämen sie direkt aus dem Online-Discounter. Der Grundtenor: zu wenig Stilgefühl.

 

@selloutartist Paris Fashion Week Street Style… brought to you by Jeff Bezos and Lauren Sanchez #fashion #dior #jeffbezos #laurensanchez #parisfashionweek ♬ original sound - Yagmur Tok

 

 

Doch nicht nur ihre Garderobe steht im Fokus der Häme. Auch ihr Gesicht wird im Netz ausgiebig diskutiert. User fragen sich offen, warum sie so viele ästhetische Eingriffe habe vornehmen lassen. 

Lauren Sanchez
© Getty Images

Während Lauren Sánchez also online zum Meme wird, läuft die Pariser Fashion Week unbeeindruckt weiter. Noch bis zum Ende der Woche trifft sich die internationale Modeelite in der französischen Metropole. Ob Sánchez’ Auftritt dort als modischer Fehltritt oder einfach als Social-Media-Futter in Erinnerung bleibt, scheint für viele bereits entschieden.

