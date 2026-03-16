Das waren die überraschenden Red-Carpet-Trends bei den 98. Oscars

Der Red Carpet der 98. Oscars 2026 zeigte sich so verspielt wie lange nicht. Nachdem im letzten Jahr noch Schwarz dominierte, brachte Hollywood diesmal Farbe und unerwartete Details ins Spiel.

Wenn Hollywood sich zur Oscar-Nacht versammelt, ist der rote Teppich längst eine eigene Show. Und bei den 98. Academy Awards 2026 wurde eines schnell klar: Nachdem im letzten Jahr gefühlt halb Hollywood im "schlichten" Schwarzen auftauchte, hat der Red Carpet heuer beschlossen, wieder Spaß zu haben.

Mehr Farbe, mehr Drama und ja, auch mehr Glam.

Federn feiern ihr großes Comeback

Einer der auffälligsten Trends des Abends: Federn. Und zwar nicht dezent, sondern richtig Statement. Demi Moore schwebte praktisch über den Teppich mit einem Look, der so federleicht war, dass er fast schon Couture-Version von Old-Hollywood-Glamour wirkte. Nicole Kidman und Teyana Taylor griffen den Trend ebenfalls auf und zeigten, wie unterschiedlich Federn wirken können: einmal klassisch und sophisticated, einmal dramatisch und modern.

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Kurz gesagt: Wenn ein Outfit aussah, als könnte es theoretisch auch auf der Met Gala landen, standen die Chancen gut, dass irgendwo Federn im Spiel waren.

Pastell statt Drama

Während Schwarz letztes Jahr die Farbpalette dominierte, wirkte der Teppich diesmal wie ein luxuriöser Frühlingsgarten. Kate Hudson erschien in einem frischen Mintgrün, das direkt nach Awards-Season-Frühling aussah. Jessie Buckley entschied sich für zartes Rosa, während Chase Infinity in sanftem Flieder über den Teppich schwebte. Pastell war überall und wirkte dabei überraschend modern statt zuckersüß.

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Weiß, aber alles andere als langweilig

Ein weiterer Farbtrend: Weiß. Aber nicht im minimalistischen Sinne, sondern als luxuriöse Leinwand für Glamour. Gwyneth Paltrow setzte auf eine cleane, fast architektonische Silhouette. Nicole Kidman tauchte gleich noch einmal in dieser Farbwelt auf. Elle Fanning begeisterte in einem umwerfenden Prinzessinnenkleid und Emma Stone brachte mit schimmernden Details Bewegung in den Look. Weiß war also weniger „Brautkleid“ und mehr „Hollywood-Göttin“.

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Glitzer, Glanz und funkelnde Momente

Natürlich wäre es kein Oscar-Red-Carpet ohne Glitzer. Und auch 2026 wurde reichlich mit Sparkle gearbeitet.Goldie Hawn und Kate Hudson sorgten gemeinsam für besonders funkelnde Momente – ein Mutter-Tochter-Auftritt, der locker auch als Hollywood-Version von „Dynasty“ durchgehen könnte.

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Überhaupt schien fast jedes zweite Kleid mit schimmernden Details versehen zu sein. Ob Pailletten, Kristalle oder metallische Stoffe – der rote Teppich glitzerte teilweise so stark, dass man fast eine Sonnenbrille gebraucht hätte.

Hollywood hat wieder Spaß an Mode

Die große Botschaft des Abends: Der Red Carpet ist wieder ein Spielplatz. Nach dem eher monochromen Look des letzten Jahres zeigte sich Hollywood diesmal experimentierfreudiger - mit Federn, Pastellfarben, strahlendem Weiß und jeder Menge Glitzer.