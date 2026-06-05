Desigual feiert Star-Comeback auf Ibiza mit Irina Shayk, Demi Lovato & Co.

40 Jahre nach der Eröffnung des ersten Stores auf Ibiza kehrt Desigual an seine Wurzeln zurück – und feiert mit einer spektakulären Star-Show die neue Limited-Edition-Kollektion "Desigual Vintage".

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Ibiza, Stars und jede Menge Fashion-Statements: Desigual hat auf der Baleareninsel ein internationales Event gefeiert, das nicht nur den 40. Geburtstag des ersten Desigual-Stores markierte, sondern auch den offiziellen Launch von Desigual Vintage. Die limitierte Kollektion bringt einige der ikonischsten Prints, Silhouetten und Designs aus dem Archiv der Marke zurück – neu interpretiert für eine Generation, die wieder Lust auf Farbe, Individualität und expressive Looks hat.

Unter dem Motto "Love Is The Answer" lud Desigual nach Ibiza, jenen Ort, an dem 1986 alles begann. Mit dabei: internationale Stars wie Irina Shayk, Demi Lovato, Zara Larsson, Ester Expósito und Elon Musks Tochter Vivian Jenna Wilson, die allesamt in auffälligen Looks der Marke erschienen.

Desigual feiert 40 Jahre auf Ibiza © Desigual PR

Irina Shayk im sinnlichen Mini-Look

Irina Shayk © Desigual PR

Ein besonderer Moment des Abends war der Auftritt von Irina Shayk. Das Model kehrte mehr als zehn Jahre nach ihrer ersten Zusammenarbeit mit Desigual zur Marke zurück – und setzte dabei auf einen der spannendsten Looks des Events.

Shayk trug ein orientalisch inspiriertes Set in Braun- und Schwarztönen, veredelt mit Details in Orange und Gold. Das ärmellose Stricktop mit floralem Print, japanischem Kragen und Knopfdetail an der Schulter kombinierte sie mit einem glänzenden Minirock.

Demi Lovato setzt auf einSarong-Dress

Demi Lovato © Desigual PR

Demi Lovato feierte ihr Desigual-Debüt auf Ibiza – in einem Look, der Komfort und Raffinesse verbindet. Die Sängerin trug ein Midikleid mit gerader Silhouette, schwarzem ärmellosem Strick-Oberteil und hohem Rollkragen. Dazu kam ein Sarong-Rockeffekt mit geometrischem Print in Schwarz, Weiß, Orange und Blau.

Der Look wirkte modern, unkompliziert und dennoch auffällig – ganz im Sinne der neuen Desigual-Ästhetik.

Zara Larsson trägt das perfekte Festivalkleid

Zara Larsson © Desigual PR

Zara Larsson entschied sich für einen der sommerlichsten Looks der Kollektion: ein kurzes, figurbetontes Kleid mit Neckholder-Ausschnitt und offenem Rücken. Besonders ins Auge stach der künstlerische Print mit einer großen Blume.

Das Kleid erinnert an einen Sonnenuntergang über dem Meer – und bringt alles mit, was ein Trend-Piece für die Festival-Saison braucht: Farbe, Bewegung, Leichtigkeit und eine Extraportion Selbstbewusstsein.

Vivian Jenna Wilson macht den Spiegel-Rock zum Trend

Vivian Jenna Wilson © Desigual PR

Einen besonders originellen Look zeigte Vivian Jenna Wilson. Sie kombinierte ein ärmelloses Top mit großem floralem Print mit einem handgefertigten Netz-Sarong aus Baumwolle, der mit glänzenden Spiegeln verziert war.

Das Ergebnis: ein Look zwischen Boho und Beachwear. Der Spiegel-Sarong fängt das Licht bei jeder Bewegung ein und funktioniert sowohl über dem Bikini als auch als auffälliges Styling-Piece in der Stadt.

Desigual Vintage: Archiv-Looks für eine neue Generation

Mit Desigual Vintage reagiert die Marke auf ein Phänomen, das sich in den vergangenen Jahren immer stärker gezeigt hat: Junge Modefans entdecken alte Desigual-Pieces aus den 2000ern in Vintage-Stores, auf Secondhand-Plattformen und in ihren eigenen Kleiderschränken neu.

Die Kollektion greift ikonische Desigual-Codes wie Mandalas, expressive Prints, besondere Volumen und handwerkliche Details auf. Die Originalgrafiken bleiben erhalten, während Schnitte, Proportionen und Konstruktionen zeitgemäß überarbeitet wurden.

Warum Desigual jetzt wieder genau richtig ist

Während die Modewelt lange von Minimalismus und Uniformität geprägt war, blieb Desigual seinem eigenen Weg treu: farbenfroh, emotional, spontan und unverwechselbar. Heute, in einer Zeit, in der Maximalismus, Y2K-Ästhetik und expressive Mode wieder gefragt sind, wirkt genau dieser Stil aktueller denn je.