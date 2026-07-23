Barbara Meier zeigt ihre neue Dirndl-Kollektion

Seit fünf Jahren macht Barbara Meier mit Angermaier gemeinsame Sache. Jetzt präsentiert das Topmodel vier neue nachhaltige Dirndl – von elegantem Samt bis zu leuchtendem Korallrot.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Barbara Meier und Angermaier setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Bereits seit fünf Jahren designt das Topmodel gemeinsam mit dem Münchner Traditionshaus nachhaltige Trachtenmode. Die neueste "Angermaier Greenline x Barbara Meier"-Kollektion umfasst vier Dirndl, die bayerische Tradition mit modernen Schnitten, auffälligen Farben und verantwortungsvoll geprüften Materialien verbinden.

"Diese nachhaltige Dirndl-Kollektion mit Angermaier ist ein echtes Herzensprojekt von mir", erklärt Barbara Meier. Die gebürtige Bayerin setzt sich seit vielen Jahren für faire und umweltfreundliche Mode ein.

© Angermaier Trachten

Nachhaltigkeit bis zum letzten Faden

Bei den neuen Dirndln beschränkt sich der Nachhaltigkeitsgedanke nicht nur auf die sichtbaren Stoffe. Jedes der vier Modelle ist zu 100 Prozent OEKO-TEX-zertifiziert. Sämtliche Bestandteile – vom Oberstoff über das Futter bis hin zu Knöpfen und Fäden – wurden auf Schadstoffe geprüft.

Für Barbara Meier ist die langjährige Kooperation mit Angermaier damit eine konsequente Fortsetzung ihres Engagements. Schließlich seien nachhaltige Dirndl noch immer deutlich schwerer zu finden als konventionelle Trachtenmode.

Vier Dirndl für vier unterschiedliche Looks

Die neue Kollektion soll bewusst unterschiedliche Stilvorlieben ansprechen.

Angermaier Greenline x Barbara Meier, Dirndl Isadora, 429,00 € © Angermaier Trachten

Das Dirndl "Isadora" setzt auf einen auffälligen Rotton und einen nachhaltig gewebten Stoff. Mieder und Rocksaum sind mit einer dekorativen Zierborte versehen. Der weit schwingende Tellerrock misst 80 Zentimeter und greift damit die neue Trend-Länge bei Dirndln auf.

Angermaier GreenLine x Barbara Meier, Dirndl Mila, 389,00 € © Angermaier Trachten

Deutlich verspielter und sommerlicher zeigt sich das Modell "Mila". Der intensive Korallton und der monochrome Look machen das Dirndl zum auffälligsten Stück der Kollektion. Auf der Rückseite versteckt sich zudem ein kleines Detail mit bayerischem Charme: eine gestickte Breze.

Brezenstickerei als bayerischer Hingucker

Angermaier GreenLine x Barbara Meier, Dirndl Mariella, 399,00 € © Angermaier Trachten

Auch das Dirndl "Mariella" trägt die süße Brezenstickerei auf dem Rücken. Das Modell präsentiert sich ansonsten besonders traditionell. Das Jägerleinenmieder wird mit Perlmuttknöpfen geschlossen und von einem grünen Samtband eingefasst.

Samt und eine changierende Schürze

Angermaier GreenLine x Barbara Meier, Dirndl Marie-Therese, 379,00 € © Angermaier Trachten

Das eleganteste Dirndl der Kollektion trägt den Namen "Marie-Therese". Ein edles Samtmieder mit floralen Knöpfen trifft auf einen Rock in Handdruckoptik und moderner Midilänge. Das Highlight ist jedoch die changierende grüne Schürze. Je nach Lichteinfall verändert sie ihre Farbwirkung und wird durch ein gemustertes Schürzenband ergänzt.

Barbara Meier bleibt ihrer Linie treu

Für das Topmodel ist die inzwischen fünfjährige Zusammenarbeit auch persönlich von Bedeutung. Mit Samt, Korallrot, Midilängen und kleinen Brezenstickereien liefert sie nun neue Inspiration für die kommende Wiesn-Saison.