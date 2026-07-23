Heiße Nackt-Show: Heidi Klum zieht komplett blank

Heidi Klum sorgt mal wieder für nackte Tatsachen. Mit einem extrem heißen Oben-Ohne-Video direkt vom Strand heizt das Supermodel ihren Fans mächtig ein und überlässt dabei absolut nichts mehr der Fantasie.

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Wer der "Germany's Next Topmodel"-Chefin auf Instagram folgt, weiß: Stoff ist für die Model-Mama oft Nebensache. In ihrem neuesten Video legt Heidi jetzt noch eine Schippe drauf. In dem Clip präsentiert sich die Schönheit komplett oben ohne und streckt "Hans und Franz" selbstbewusst in die Kamera.

Heißer Strandauftritt

Ganz ohne Hintergedanken ist das Posting allerdings nicht. In dem Clip knabbert Heidi Klum genüsslich Chips, allerdings nicht irgendwelche, sondern ihre eigene Kreation. Dazu schrieb sie: "glazed ham on the beach". Auf den ersten Blick wirkt die Bildunterschrift wie eine selbstironische Anspielung auf ihren eingeölten, sonnengebräunten Körper am Strand. Tatsächlich steckt dahinter aber auch eine clevere Marketing-Idee.

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Denn erst im Mai 2026 stellte Heidi Klum auf der OMR-Messe in Hamburg ihre Zusammenarbeit mit dem Snackhersteller funny-frisch vor. Gemeinsam brachte sie eine eigene Chips-Linie auf den Markt. Das Aushängeschild: die Sorte "Brathähnchen-Style". Nach eigenen Angaben hatte Klum lange nach Hähnchen-Chips gesucht, die ihren Geschmack treffen und entwickelte deshalb kurzerhand ihre eigene Variante.

Neben der Sorte "Brathähnchen-Style" gehört auch "Glazed Ham Style" zur neuen Chips-Kollektion. Die Variante kombiniert einen herzhaft-rauchigen Schinken-Geschmack mit einer leicht süßlichen Honig-Note. Heidi nutzt ihren heißen Strandauftritt also ganz raffiniert, um die Werbetrommel für ihre neuen Sorten anzukurbeln.

Das Netz flippt aus

Die Fans sind jedenfalls begeistert. Unter dem Clip überschlagen sich die Kommentare. "Du siehst unglaublich gut und gesund aus – vielen, vielen Dank, dass du ein so unglaubliches Vorbild bist", schwärmt ein Follower. Ein anderer bringt es auf den Punkt: "Marketing 1A."

Und auch Heidis Chips kommen offenbar bestens an. Für die neuen Sorten gibt es sogar prominenten Zuspruch: Model Barbara Meier schreibt begeistert: "Ich fand die Chips auch super lecker." Arzt und Content Creator DocFelix zeigt sich ebenfalls positiv überrascht: "Hab sie tatsächlich schon probiert, und sie sind mega – auch wenn ich das eigentlich nicht gedacht hätte."

Vom Laufsteg direkt ins Snack-Regal

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Dass Heidi eine echte Feinschmeckerin ist, betonte sie schon oft. "Ich liebe Chips. Ich esse wirklich viele davon – ständig", verriet sie erst kürzlich.. Mit der eigenen funny-frisch-Sorte, die ab August 2026 in den Supermarktregalen stehen soll, beweist sie erneut, dass sie eine echte Business-Frau ist.

Mit diesem feurigen Video zeigt Heidi Klum einmal mehr: Niemand kombiniert Sexappeal, Humor und smarte Eigenwerbung so perfekt wie sie.