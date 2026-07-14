Wow-Auftritt auf Ibiza: Frauke Ludowig begeistert im Blümchen-Bikini

Sonne, Meer und ganz viel Familienzeit: Die RTL-Moderatorin genießt eine Auszeit auf Ibiza und versorgt ihre Fans mit traumhaften Urlaubsbildern. Besonders ihre Bikini-Schnappschüsse sorgen auf Social Media für Begeisterung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie viele von uns ist auch Frauke Ludowig derzeit im absoluten Urlaubsmodus! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Kai Roeffen und den beiden Töchtern Nele und Nika verbrachte die RTL-Moderatorin einige sonnige Tage auf Ibiza. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an der kurzen Familienauszeit teilhaben – und beweist dabei einmal mehr, dass sie auch abseits der Fernsehkamera ein echtes Gespür für einen gelungenen Auftritt hat.

Frauke Ludowig strahlt im Blümchen-Bikini

Besonders ins Auge fallen die sommerlichen Bikini-Fotos der 62-Jährigen. In einem verspielten Blümchen-Zweiteiler posiert Ludowig entspannt an Bord eines Bootes. Dazu kombiniert sie einen lässigen Cowboyhut, offene Haare und ihr schönstes Urlaubsstrahlen. Viel mehr braucht es für den perfekten Ibiza-Look nicht.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Moderatorin wirkt auf den Aufnahmen gelöst, glücklich und rundum zufrieden. Statt großer Inszenierung gibt es natürliche Schnappschüsse vor dem tiefblauen Meer und vom Strand.

Seltene Einblicke ins Familienleben

Doch Frauke Ludowig zeigt nicht nur ihre stylischen Beach-Looks. Auch ihr Ehemann und die beiden gemeinsamen Töchter sind auf den Urlaubsaufnahmen zu sehen. "Vier Tage Sonne, Wasser, Sport, Essen und ganz viel Familytime", fasst sie die Reise auf Instagram zusammen. Seit ihre Töchter erwachsen sind und alle ihre eigenen Termine und Verpflichtungen haben, sei es gar nicht so einfach, gemeinsam zu verreisen. Die vier Tage auf Ibiza waren laut Ludowig sogar die bislang einzige Familienreise, die sie in diesem Jahr zusammen organisieren konnten.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Umso mehr scheint die Familie die gemeinsame Zeit ausgekostet zu haben: gutes Essen, Sport, Sonne und ein Bootsausflug standen auf dem Programm.

Mit Blümchen-Bikini, Cowboyhut und einem breiten Lächeln liefert Frauke Ludowig jedenfalls den perfekten Beweis: Der schönste Sommer-Look ist noch immer gute Laune.