Fashion
oe24

Heißer Strandlook

Wow-Auftritt auf Ibiza: Frauke Ludowig begeistert im Blümchen-Bikini

Sonne, Meer und ganz viel Familienzeit: Die RTL-Moderatorin genießt eine Auszeit auf Ibiza und versorgt ihre Fans mit traumhaften Urlaubsbildern. Besonders ihre Bikini-Schnappschüsse sorgen auf Social Media für Begeisterung.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie viele von uns ist auch Frauke Ludowig derzeit im absoluten Urlaubsmodus! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Kai Roeffen und den beiden Töchtern Nele und Nika verbrachte die RTL-Moderatorin einige sonnige Tage auf Ibiza. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an der kurzen Familienauszeit teilhaben – und beweist dabei einmal mehr, dass sie auch abseits der Fernsehkamera ein echtes Gespür für einen gelungenen Auftritt hat.

Frauke Ludowig strahlt im Blümchen-Bikini

Besonders ins Auge fallen die sommerlichen Bikini-Fotos der 62-Jährigen. In einem verspielten Blümchen-Zweiteiler posiert Ludowig entspannt an Bord eines Bootes. Dazu kombiniert sie einen lässigen Cowboyhut, offene Haare und ihr schönstes Urlaubsstrahlen. Viel mehr braucht es für den perfekten Ibiza-Look nicht.

Die Moderatorin wirkt auf den Aufnahmen gelöst, glücklich und rundum zufrieden. Statt großer Inszenierung gibt es natürliche Schnappschüsse vor dem tiefblauen Meer und vom Strand.

Auch interessant

Amazon-Angebot: Das beliebte ghd-Glätteisen ist 45 % günstiger

"Die Odyssee": Helden-Epos mit Star-Besetzung

Kann diese V-Line-Gesichtsmaske wirklich das Gesicht straffen?

Seltene Einblicke ins Familienleben

Doch Frauke Ludowig zeigt nicht nur ihre stylischen Beach-Looks. Auch ihr Ehemann und die beiden gemeinsamen Töchter sind auf den Urlaubsaufnahmen zu sehen. "Vier Tage Sonne, Wasser, Sport, Essen und ganz viel Familytime", fasst sie die Reise auf Instagram zusammen. Seit ihre Töchter erwachsen sind und alle ihre eigenen Termine und Verpflichtungen haben, sei es gar nicht so einfach, gemeinsam zu verreisen. Die vier Tage auf Ibiza waren laut Ludowig sogar die bislang einzige Familienreise, die sie in diesem Jahr zusammen organisieren konnten.

Umso mehr scheint die Familie die gemeinsame Zeit ausgekostet zu haben: gutes Essen, Sport, Sonne und ein Bootsausflug standen auf dem Programm.

Mit Blümchen-Bikini, Cowboyhut und einem breiten Lächeln liefert Frauke Ludowig jedenfalls den perfekten Beweis: Der schönste Sommer-Look ist noch immer gute Laune.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mit 47: Kate Hudson zeigt ihre Wahnsinnsfigur im Bikini

Anne Hathaway zeigt süßen Babybauch bei "Die Odyssee"-Premiere

Federn, Buttergelb & XXL-Blüten: Diese Trends der Paris Couture Woche tragen wir bald

Wimbledon: J.Lo und Prinzessin Kate brechen strengen Dresscode

Swarovski bringt Brit-Chic nach Tirol: Luxuslabel feiert Österreich-Debüt

Nach 25 Jahren Liebe: Eva Herzigová sagt Ja - in traumhaftem Brautkleid

Haute Couture: Was ist der Unterschied zwischen Dior, Chanel & Schiaparelli?

Wow-Auftritt auf Ibiza: Frauke Ludowig begeistert im Blümchen-Bikini

Heiß in Weiß: Diese Stars beweisen, dass keine Farbe sommerlicher ist

Jennifer Lopez lässt in Paris tief blicken: Dessous-Look sorgt für Wirbel