Mit 47: Kate Hudson zeigt ihre Wahnsinnsfigur im Bikini

Kate Hudson genießt derzeit ihren Urlaub auf der griechischen Insel Skíathos. Mit ihren neuen Bikini-Bildern begeistert die Schauspielerin dabei nicht nur ihre Fans, sondern zeigt auch ihre beeindruckend durchtrainierte Figur.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während viele Hollywood-Stars gerade über rote Teppiche laufen, genießt Kate Hudson lieber Sonne, Meer und ganz viel Zeit mit ihrer Familie. Die Schauspielerin meldete sich jetzt mit neuen Urlaubsbildern aus Griechenland und sorgte dabei vor allem mit ihrer durchtrainierten Bikini-Figur für Aufsehen. Auf Instagram gewährte die Oscar-nominierte Schauspielerin ihren Millionen Follower einen Einblick in ihre Sommerauszeit auf der griechischen Insel Skíathos.

Knallroter Bikini zieht alle Blicke auf sich

Für die Aufnahmen setzte die 47-Jährige auf einen knallroten Bikini mit trägerlosem Oberteil und knappem Höschen. Besonders auffällig: ihre definierten Bauchmuskeln und die sonnengebräunte Haut, die sie vor der traumhaften Kulisse des türkisblauen Meeres perfekt in Szene setzte. In einem der Videos balanciert die Schauspielerin sogar augenzwinkernd eine Campari-Flasche auf ihrem Kopf, ein Moment, der zeigt, dass der Urlaub vor allem eines sein soll: entspannt und voller Spaß.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Familienurlaub statt Hollywood-Trubel

Neben den glamourösen Bikini-Aufnahmen zeigt Hudson vor allem eines: Quality Time mit ihren Kindern. Die Familie unternahm gemeinsam einen Bootsausflug, sprang ins kristallklare Meer und genoss die sommerliche Auszeit fernab des Hollywood-Alltags. Die Fotos und Videos vermitteln eine ausgelassene Atmosphäre und zeigen die Schauspielerin von ihrer privaten Seite.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Griechenland bleibt der Sommer-Hotspot der Stars

Mit ihrem Urlaub reiht sich Kate Hudson in eine lange Liste prominenter Griechenland-Fans ein. Kein Wunder: Kristallklares Wasser, malerische Buchten und mediterranes Flair machen die griechischen Inseln seit Jahren zu einem der beliebtesten Sommerziele der Hollywood-Stars.