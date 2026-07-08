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Mit 47: Kate Hudson zeigt ihre Wahnsinnsfigur im Bikini

© katehudson/Instagram
Kate Hudson genießt derzeit ihren Urlaub auf der griechischen Insel Skíathos. Mit ihren neuen Bikini-Bildern begeistert die Schauspielerin dabei nicht nur ihre Fans, sondern zeigt auch ihre beeindruckend durchtrainierte Figur.
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Während viele Hollywood-Stars gerade über rote Teppiche laufen, genießt Kate Hudson lieber Sonne, Meer und ganz viel Zeit mit ihrer Familie. Die Schauspielerin meldete sich jetzt mit neuen Urlaubsbildern aus Griechenland und sorgte dabei vor allem mit ihrer durchtrainierten Bikini-Figur für Aufsehen. Auf Instagram gewährte die Oscar-nominierte Schauspielerin ihren Millionen Follower einen Einblick in ihre Sommerauszeit auf der griechischen Insel Skíathos.

Knallroter Bikini zieht alle Blicke auf sich

Für die Aufnahmen setzte die 47-Jährige auf einen knallroten Bikini mit trägerlosem Oberteil und knappem Höschen. Besonders auffällig: ihre definierten Bauchmuskeln und die sonnengebräunte Haut, die sie vor der traumhaften Kulisse des türkisblauen Meeres perfekt in Szene setzte. In einem der Videos balanciert die Schauspielerin sogar augenzwinkernd eine Campari-Flasche auf ihrem Kopf, ein Moment, der zeigt, dass der Urlaub vor allem eines sein soll: entspannt und voller Spaß.

Familienurlaub statt Hollywood-Trubel

Neben den glamourösen Bikini-Aufnahmen zeigt Hudson vor allem eines: Quality Time mit ihren Kindern. Die Familie unternahm gemeinsam einen Bootsausflug, sprang ins kristallklare Meer und genoss die sommerliche Auszeit fernab des Hollywood-Alltags. Die Fotos und Videos vermitteln eine ausgelassene Atmosphäre und zeigen die Schauspielerin von ihrer privaten Seite.

Griechenland bleibt der Sommer-Hotspot der Stars

Mit ihrem Urlaub reiht sich Kate Hudson in eine lange Liste prominenter Griechenland-Fans ein. Kein Wunder: Kristallklares Wasser, malerische Buchten und mediterranes Flair machen die griechischen Inseln seit Jahren zu einem der beliebtesten Sommerziele der Hollywood-Stars.

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