Griechenland 2026: Diese neuen Regeln sollten Sie vor Ihrem Urlaub kennen

Wer 2026 nach Griechenland reist, sollte einige neue Regeln kennen. Sonst kann der Urlaub schnell teurer oder anders als geplant werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Weiße Häuser, türkisblaues Meer, griechischer Salat und Sonnenuntergänge auf Santorini, Griechenland zählt nach wie vor zu den beliebtesten Urlaubszielen Europas. Doch 2026 gibt es einige Änderungen, die Reisende kennen sollten. Von neuen Tempolimits über gesperrte Strände bis hin zu strengeren Naturschutzmaßnahmen: Wer unvorbereitet anreist, könnte vor Ort schnell überrascht werden. Wir haben die wichtigsten Neuerungen für Ihren Griechenland-Urlaub zusammengefasst.

Tempo 30 wird zur neuen Regel

Wer in Griechenland einen Mietwagen übernimmt, sollte künftig besonders aufmerksam fahren. In vielen Wohngebieten sowie engen Straßen innerhalb von Städten und Dörfern gilt ab 2026 grundsätzlich Tempo 30 und zwar auch dann, wenn kein entsprechendes Verkehrsschild aufgestellt wurde. Genau das macht die neue Regelung für viele Urlauber tückisch. Wer sich an den bisherigen 50 km/h orientiert, kann schnell in eine Radarkontrolle geraten. Nur auf entsprechend ausgewiesenen Hauptverkehrsstraßen bleiben höhere Geschwindigkeiten erlaubt.

Einer der berühmtesten Strände Griechenlands bleibt gesperrt

© Getty Images

Für viele Urlauber:innen gehört der Navagio-Strand auf der Insel Zakynthos zu den absoluten Bucket-List-Zielen. Das berühmte Schiffswrack vor den weißen Klippen zählt seit Jahren zu den meistfotografierten Orten Griechenlands. Doch auch 2026 bleibt der Traumstrand gesperrt. Besucher:innen dürfen weder den Strand betreten noch in der Bucht schwimmen. Selbst Boote müssen einen Sicherheitsabstand zur Küste einhalten und dürfen sich dem Ufer nicht zu stark nähern.

Der Hintergrund ist die Sicherheitslage vor Ort. Die steilen Felswände rund um die Bucht gelten seit Jahren als instabil. Bereits 2018 lösten sich große Felsbrocken und stürzten auf den damals stark besuchten Strand. Die Sperre soll nach aktuellem Stand zumindest bis Ende Oktober 2026 gelten.

Mehr geschützte Strände in ganz Griechenland

Auch beim Naturschutz zieht Griechenland die Zügel weiter an. Die Regierung hat die Liste besonders geschützter Küstenabschnitte erneut erweitert. Statt bisher 238 stehen nun 251 sogenannte "unberührte Strände" unter besonderem Schutz. An diesen Stränden soll die Natur möglichst erhalten bleiben. Deshalb sind dort zahlreiche touristische Einrichtungen nicht erlaubt.

Dazu zählen unter anderem:

Liegestühle

Sonnenschirme

Strandbars

weitere kommerzielle Anlagen

Für Urlauber:innen bedeutet das zwar etwas weniger Komfort, dafür bleiben einige der schönsten Küstenabschnitte Griechenlands weiterhin naturbelassen.

Griechenland setzt stärker auf Nachhaltigkeit

Die neuen Regeln zeigen vor allem eines: Griechenland versucht, den Spagat zwischen Tourismus und Naturschutz besser zu meistern. Während strengere Tempolimits für mehr Sicherheit sorgen sollen, sollen geschützte Strände und Zugangsbeschränkungen dabei helfen, empfindliche Natur- und Küstenregionen langfristig zu erhalten.

Für Urlauber:innen heißt das vor allem: Vor der Reise lohnt sich ein kurzer Blick auf die aktuellen Vorschriften. So lassen sich unnötige Strafen und unangenehme Überraschungen vor Ort vermeiden.