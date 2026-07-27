Last-Minute-Urlaub: Die besten Geheimtipps für den August

Sonne, Strand und Sommerfeeling, doch Sie haben Ihren Urlaub noch nicht gebucht? Keine Panik! Auch kurz vor dem Start in den August warten noch echte Traumziele auf spontane Urlauber. Wir verraten die besten Last-Minute-Geheimtipps.

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Wer jetzt noch spontan verreisen will, muss weder ein Vermögen ausgeben noch zwischen Tausenden Urlaubern um den besten Platz am Strand kämpfen. Wir verraten Ihnen die versteckten Perlen Europas, die selbst im August mit Charme, Erholung und überraschend fairen Preisen locken.

Milos, Griechenland

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Mykonos und Santorin platzen im Hochsommer aus allen Nähten. Die Lösung für Last-Minute-Bucher heißt: Milos. Die malerische griechische Insel besticht durch das azurblaue Mittelmeer und unzählige Strände, von denen viele nur über versteckte Trampelpfade oder mit dem Boot erreichbar sind. Das bedeutet: Selbst während der Hochsaison im August stehen die Chancen gut, hier einsame Buchten ganz für sich allein zu entdecken

San Giovanni di Sinis, Sardinien

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Sardinien ist im August extrem teuer und völlig überlaufen? Nicht überall. Während sich an der berühmten Costa Smeralda die Touristen tummeln, bleibt die raue und wunderschöne Westküste der Insel oft ein gut gehütetes Geheimnis. Auf der Halbinsel Sinis finden Sie den Strand San Giovanni di Sinis, einen der unbekanntesten Traumstrände des Mittelmeers, der mit seiner unberührten Landschaft punktet. Ein absoluter Traum für alle, die das echte "Dolce Vita" in Ruhe genießen wollen.

Tara-Nationalpark, Serbien

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Sie wollen der flirrenden Augusthitze entkommen und lieben unberührte Natur? Dann blicken Sie nach Serbien. Der Tara-Nationalpark ist ein wahres Paradies für Aktivurlauber. Tiefe Schluchten, endlos dichte Wälder und der smaragdgrüne Drina-Fluss warten auf Sie. Ob entspannte Wanderungen, aufregende Kanutouren oder einfach das Genießen der unfassbaren Stille fernab des europäischen Massentourismus, ein großartiger Geheimtipp für Ruhesuchende und Budget-Reisende.

El Hierro, Spanien

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Während auf dem europäischen Festland oft Hitzerekorde gebrochen werden, bieten die Kanarischen Inseln perfekte Sommertemperaturen von entspannten 23 bis 27 Grad. Wer Last Minute bucht, sollte die großen Inseln links liegen lassen und nach El Hierro reisen. Die kleinste Kanareninsel besticht durch glasklares Wasser und eine atemberaubende, grüne Vulkanlandschaft, die Sie fast für sich allein haben. Der perfekte Ort für absolute Entschleunigung am Ozean.

Die Tarn-Region, Frankreich

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Die Côte d'Azur ist Ihnen im Sommer zu stressig? Im Süden Frankreichs, eingebettet in sanfte Hügel und malerische Flusstäler, liegt das Département Tarn. Es ist die perfekte Alternative für alle, die Natur, Kultur und Genuss verbinden wollen. Besuchen Sie die historische Stadt Albi mit ihrer gewaltigen Backstein-Kathedrale Sainte-Cécile oder schlendern Sie durch das mittelalterliche Dorf Cordes-sur-Ciel. Eine Region, die all Ihre Sinne betören wird.