An diesen italienischen Stränden darf man kein Essen mehr mitnehmen

Der Sommerurlaub in Italien könnte für viele Touristen heuer eine teure Überraschung bereithalten. Mehrere Strandbetreiber in der beliebten Region Apulien haben ein striktes Picknick-Verbot erlassen, was für heftige Diskussionen sorgt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer heuer an den traumhaften Stränden Apuliens entspannen möchte, muss sich auf neue, strenge Regeln einstellen. Die Betreiber der sogenannten Lidos – der privaten, kostenpflichtigen Strandabschnitte – greifen hart durch. Sie verbieten den Badegästen konsequent, mitgebrachte Speisen und Getränke auf dem Gelände zu verzehren. Selbst geschmierte Sandwiches, die liebevoll zubereitete Pasta von zu Hause oder frisches Obst und Gemüse dürfen nicht mehr auf der gemieteten Liege ausgepackt werden.

Diese Maßnahme sorgt bei Urlaubern für fassungsloses Kopfschütteln. Die Betreiber verteidigen den Schritt jedoch vehement. Aus ihrer Sicht führt der private Proviant zu erheblichen Problemen an den Stränden. Sie argumentieren mit hygienischen Gründen, Müllvermeidung und dem Wunsch nach einem sauberen Erscheinungsbild ihrer Anlagen. Doch für die betroffenen Urlauber ist die Maßnahme eine reine Schikane, die darauf abzielt, die Kassen der strandeigenen Gastronomie zu füllen.

© Getty Images

Politiker empört: "Meer ist kein Luxus!"

Das Verbot sorgt nicht nur unter Urlaubern für Unmut, sondern ruft inzwischen auch die Politik auf den Plan. Antonio Decaro, der Präsident der Region Apulien, übt scharfe Kritik an den Maßnahmen der Lido-Betreiber. In einem viel beachteten Video in den sozialen Netzwerken fand er deutliche Worte für das Vorgehen der Unternehmer.

Decaro betont, dass der Zugang zum Meer ein Grundrecht bleiben müsse und nicht zu einem Luxusgut für Privilegierte verkommen dürfe. Er gab zu bedenken, dass die Kosten für Liegestühle und Sonnenschirme ohnehin bereits astronomische Höhen erreicht hätten. Unter diesen Umständen auch noch zu verlangen, dass Badegäste ausschließlich die teuren Bars und Restaurants der Strandbäder nutzen müssen, sei unzumutbar. Für den Regionalpräsidenten soll der Strandbesuch eine Erfahrung der Freiheit für Einheimische und Touristen gleichermaßen bleiben.

Teures Pflaster: Strandpreise explodieren weiter

Die Debatte um das Picknick-Verbot trifft einen empfindlichen Nerv, da die Kosten für einen Strandtag in Italien ohnehin seit Jahren steigen. Getrieben durch einen massiven Ansturm von Urlaubern aus ganz Europa sind viele Strände in den beliebten Regionen bereits seit Wochen komplett ausgebucht. Viele Betreiber vergeben einen Großteil ihrer Liegeflächen über lukrative Saisonabonnements an Stammgäste, um finanzielle Sicherheit zu haben. Für spontane Tagesgäste bleiben oft nur wenige, extrem teure Plätze übrig.

Die Preisentwicklung an den italienischen Stränden zeigt eine deutliche Kluft:

Standard-Lidos: Ein Set aus zwei Liegen und einem Sonnenschirm kostet im Schnitt zwischen 30 und 50 Euro pro Tag.

Ein Set aus zwei Liegen und einem Sonnenschirm kostet im Schnitt zwischen 30 und 50 Euro pro Tag. Luxus-Strandclubs: In den nobelsten Buchten Apuliens müssen Gäste in der Hochsaison teilweise über 1.000 Euro pro Tag bezahlen.

In den nobelsten Buchten Apuliens müssen Gäste in der Hochsaison teilweise über 1.000 Euro pro Tag bezahlen. Saisonabos: Viele Lidos blockieren 60 bis 70 Prozent ihrer Kapazitäten vorab, was das Angebot für Tagestouristen drastisch verknappt.

© Getty Images

Der Urlaub am Mittelmeer wird somit nicht nur zu einer Frage des Budgets, sondern auch der persönlichen Freiheit. Ob sich das Picknick-Verbot flächendeckend durchsetzen lässt oder der Protest der Badegäste siegt, wird sich in den heißen Sommermonaten zeigen.