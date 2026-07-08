Mehrgenerationenurlaub im ZugspitzLand

Gemeinsam unterwegs. Zwischen Bergen, Almen und Traditionen erleben Großeltern, Eltern und Kinder unvergessliche Urlaubsmomente.

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Manche Urlaubsorte begleiten Familien über Generationen hinweg. Das ZugspitzLand mit den liebenswerten Orten Farchant, Oberau und Eschenlohe ist genau so ein Ort. Eingebettet in die beeindruckende Bergwelt des Loisachtals, verbunden durch die sanft dahinfließende Loisach und umgeben von einer Natur, die Kraft, Ruhe und Lebensfreude schenkt, finden hier Großeltern, Eltern und Kinder gleichermaßen ihr persönliches Urlaubsglück. Ob gemütlicher Spaziergang entlang der Loisach, familienfreundliche Wanderung zu einer Alm oder anspruchsvollere Bergtour mit Gipfelerlebnis – die Vielfalt der Wanderwege begeistert Gäste jeden Alters und jeden Anspruchs. Kurze Rundwege für kleine Entdecker, aussichtsreiche Halbtageswanderungen oder ausgedehnte Tagestouren durch Bergwälder und über blühende Almwiesen bieten für jede Generation das passende Naturerlebnis. Auch Radfahrer kommen auf ihre Kosten: Von entspannten Touren im Tal bis zu sportlichen Strecken in die umliegende Bergwelt reicht das Angebot für Genussradler ebenso wie für ambitionierte Biker.

Zwischen Almen und Gipfeln wartet Naturgenuss für die ganze Familie – mit herrlichen Wanderwegen und Panoramablicken. © Ferienregion ZugspitzLand

Abenteuer zwischen Wasser und Wald

Die Natur zeigt sich im ZugspitzLand von ihrer schönsten Seite. Tosende Wasserfälle, glasklare Bäche, frische Quellen und eine beeindruckende Klamm prägen die Landschaft. Die gesunde Bergluft, schattige Bergwälder und die weiten Almwiesen schaffen einen Raum, in dem man durchatmen, entschleunigen und gemeinsam wertvolle Zeit verbringen kann. Die Loisach zieht sich dabei wie ein blaues Band durch das Tal und verbindet die drei Orte auf ganz besondere Weise. Gerade für Familien mit Kindern gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Natur spielerisch zu entdecken. Herrliche Spielplätze laden zum Toben und Verweilen ein, während abwechslungsreiche Themenwege Wissen und Abenteuer miteinander verbinden. Besonders beliebt sind der Walderlebnispfad im Natur- und Erholungspark Farchant, auf dem kleine und große Besucher den Wald mit allen Sinnen erkunden können, sowie der Natur-Erlebnis-Pfad in Eschenlohe, der spannende Einblicke in die heimische Tier- und Pflanzenwelt bietet. Hier wird die Natur zum Erlebnisraum für die ganze Familie.

ZugspitzLand. Tradition und Gastfreundschaft prägen das Lebensgefühl der Region. © Ferienregion ZugspitzLand

Badespaß und bayerische Tradition

Auf Entdeckungstour durch die Geschichten des Loisachtals und seine traditionsreiche Kulturlandschaft. © Ferienregion ZugspitzLand

An warmen Sommertagen sorgen die Freibäder in Oberau und Farchant für erfrischende Urlaubsmomente. Umgeben von der beeindruckenden Bergkulisse bieten beide Bäder herrliche Ausblicke auf die umliegenden Gipfel. Während Kinder im Wasser planschen und spielen, genießen Eltern und Großeltern die entspannte Atmosphäre und den einzigartigen Blick auf die Berge. Neben den Naturerlebnissen laden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen dazu ein, die gelebte Tradition der Region kennenzulernen. Musikkonzerte der örtlichen Musikkapellen erfüllen laue Sommerabende mit Klängen, die Jung und Alt verbinden. Theateraufführungen, Waldfeste und traditionelle Veranstaltungen schaffen Begegnungen und lassen Gäste tief in die bayerische Lebensart eintauchen.

Gemeinsame Naturerlebnisse schaffen Erinnerungen, die Generationen verbinden. © Ferienregion ZugspitzLand

Geführte Entdeckungen

Besonders beliebt sind die vielfältigen geführten Touren, die Geschichte, Natur und regionale Besonderheiten lebendig werden lassen. Bei stimmungsvollen Fackelwanderungen erleben Familien die Landschaft in einem ganz besonderen Licht. Kräuterwanderungen vermitteln altes Wissen über die Schätze der Natur, während Wanderungen mit Sagen- und Geschichtserzählungen die Vergangenheit des Loisachtals auf faszinierende Weise zum Leben erwecken. Bauernhofführungen begeistern vor allem die jüngsten Gäste, bieten aber auch Erwachsenen spannende Einblicke in das Leben und Arbeiten auf dem Land. Wer noch tiefer in die geheimnisvolle Welt der Region eintauchen möchte, entdeckt die zahlreichen Sagen und Legenden des Loisachtals. Das liebevoll gestaltete Sagenbuch "Zwergenspuk im ZugspitzLand" nimmt kleine und große Leser mit auf eine spannende Reise durch die sagenhafte Welt der Region. Die Geschichten erzählen von Zwergen, geheimnisvollen Orten und Überlieferungen und lassen die Landschaft mit ganz neuen Augen erleben.

Ankommen. Wohlfühlen. Wiederkommen.

Nach erlebnisreichen Tagen erwarten die Gäste gemütliche Unterkünfte mit viel Herzlichkeit und persönlicher Atmosphäre. Ob familiengeführte Pension, Ferienwohnung oder Gasthof – vielerorts entsteht schnell das Gefühl eines "Home away from Home". Man wird willkommen geheißen, erinnert sich an vertraute Gesichter und kehrt gerne zurück. Nicht ohne Grund gibt es im ZugspitzLand zahlreiche Stammgäste. Viele haben die Region bereits als Kinder kennengelernt und kommen heute mit ihren eigenen Kindern und Enkelkindern zurück. Sie möchten die Schönheit dieses besonderen Fleckchens Erde weitergeben, Erinnerungen teilen und gemeinsam neue schaffen. So entsteht über Generationen hinweg ein Gefühl von Verbundenheit, Vertrautheit und Heimat. Das ZugspitzLand ist weit mehr als nur ein Urlaubsziel. Es ist ein Ort, an dem Generationen zusammenkommen, Natur und Kultur erleben und gemeinsame Erinnerungen für die Zukunft schaffen. Ein Ort, an dem aus Urlaub oft eine lebenslange Verbundenheit entsteht und an dem immer wieder aufs Neue ein Funken Heimatgefühl entfacht wird.

Weitere Infos auf www.zugspitzland.de

Daniel Scherz