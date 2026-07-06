Griechenland geht leer aus: Das sind Europas schönste Inseln 2026

Wo lohnt sich der Inselurlaub 2026 besonders? Eine neue Studie hat 80 europäische Inseln verglichen. Das Ergebnis: Spanien und Kroatien räumen fast alle Spitzenplätze ab.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Inselurlaub geht einfach immer. Türkisblaues Meer, versteckte Buchten, mediterrane Dörfer und jede Menge Sonne, kein Wunder, dass viele ihren Sommer am liebsten auf einer Insel verbringen. Doch welche Destinationen lohnen sich 2026 besonders? Genau dieser Frage ist der Reiseveranstalter Saga Holidays nachgegangen. Für das Ranking wurden 80 europäische Inseln miteinander verglichen. Bewertet wurden unter anderem das Wetter, die Anzahl an Restaurants, Cafés und Bars sowie der Anteil an Grünflächen. Das Ergebnis: Spanien und Kroatien dominieren die Liste der schönsten Inseln Europas.

Platz 1: Teneriffa

© Getty Images

Mit 95 von 100 Punkten landet Teneriffa an der Spitze des Rankings. Die größte der Kanarischen Inseln überzeugt mit ganzjährig angenehmen Temperaturen, spektakulären Vulkanlandschaften und einer hervorragenden touristischen Infrastruktur. Ob Strandurlaub, Wandern oder Kulinarik, hier kommt fast jede auf seine Kosten.

Platz 2: La Palma

© Getty Images

Nur knapp dahinter folgt La Palma. Die auch als "Isla Bonita" bekannte Kanareninsel punktet vor allem mit ihrer beeindruckenden Natur. Als UNESCO-Biosphärenreservat gilt sie als eine der grünsten und ursprünglichsten Inseln Europas.

Platz 3: Madeira

© Getty Images

Bronze geht an Madeira. Die portugiesische Atlantikinsel begeistert mit spektakulären Steilküsten, üppiger Vegetation und ihrem berühmten Lorbeerwald Laurissilva, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Gerade Aktivurlauber kommen beim Wandern entlang der Levadas voll auf ihre Kosten.

Kroatien gleich mehrfach vertreten

Auch Kroatien schneidet im Ranking hervorragend ab. Mit Korčula auf Platz vier und Mljet auf Platz fünf landen gleich zwei Inseln in den Top 5. Während Korčula mit mittelalterlichem Charme begeistert, lockt Mljet mit unberührter Natur, Nationalpark und glasklarem Wasser. Auch Lošinj (Platz 7) und Brač (Platz 8) schaffen es unter die besten zehn Inseln Europas.

Die Top 10 im Überblick

Teneriffa (Spanien) La Palma (Spanien) Madeira (Portugal) Korčula (Kroatien) Mljet (Kroatien) Mallorca (Spanien) Lošinj (Kroatien) Brač (Kroatien) Gran Canaria (Spanien) La Gomera (Spanien)

Ob Vulkanlandschaften auf Teneriffa, Wanderparadiese auf Madeira oder versteckte Buchten in Kroatien, Europas Inselwelt bietet für jeden Urlaubstyp das passende Reiseziel.