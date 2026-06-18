Kroatien boomt: Hier wird es diesen Sommer besonders voll

Kroatien erlebt 2026 einen neuen Tourismus-Boom. Millionen Reisende zieht es an die Adria, besonders einige Regionen und Städte sind schon jetzt echte Urlaubermagneten. Hier wird es diesen Sommer besonders voll.

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Kroatien gehört auch 2026 wieder zu den absoluten Lieblingszielen vieler Urlauber:innen. Und die aktuellen Zahlen zeigen: Der Ansturm auf die Adria nimmt weiter zu. Bereits in den ersten fünf Monaten des Jahres wurden laut kroatischem Tourismusministerium rund 4,5 Millionen Gästeankünfte und mehr als 14 Millionen Nächtigungen registriert. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein deutliches Plus. Die Zahl der Ankünfte stieg um rund fünf Prozent, die Nächtigungen legten sogar um sieben Prozent zu. Wer seinen Sommerurlaub in Kroatien plant, sollte also damit rechnen, dass es an manchen Orten besonders voll wird.

Istrien bleibt die unangefochtene Nummer eins

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An der Spitze liegt erneut die Halbinsel Istrien. Die Region rund um Poreč, Rovinj und Umag konnte in den ersten Monaten des Jahres mehr als vier Millionen Nächtigungen verzeichnen und bleibt damit die beliebteste Urlaubsregion des Landes. Kein Wunder: Die Nähe zu Österreich, charmante Küstenorte, kristallklares Wasser und zahlreiche Campingplätze machen Istrien seit Jahren zum Dauerbrenner unter Kroatien-Fans. Wer in der Hochsaison anreist, sollte sich daher auf gut gefüllte Strände, volle Altstädte und entsprechend viel Betrieb einstellen.

Split-Dalmatien zieht weiterhin Massen an

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Auf Platz zwei landet die Region Split-Dalmatien. Mit ihren traumhaften Küstenabschnitten, Inseln und der beliebten Hafenstadt Split zieht sie Jahr für Jahr Millionen Besucher:innen an. Besonders in den Sommermonaten wird es hier eng. Wer die Region besuchen möchte, sollte Unterkünfte möglichst früh buchen und beliebte Sehenswürdigkeiten am besten außerhalb der Stoßzeiten besuchen.

Kvarner ebenfalls stark gefragt

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Auch die Kvarner-Bucht zählt weiterhin zu den gefragtesten Urlaubsregionen des Landes. Die Gegend rund um Krk, Cres, Rab und Opatija lockt mit schönen Stränden, kurzen Anfahrtswegen und einer guten touristischen Infrastruktur. Entsprechend hoch ist auch hier die Nachfrage während der Hauptsaison.

Diese Städte werden besonders voll

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Nicht nur ganze Regionen, sondern auch einzelne Orte stechen bei den Besucherzahlen hervor. Zu den beliebtesten Reisezielen zählen:

Dubrovnik

Rovinj

Split

Poreč

Zadar

Zagreb

Vor allem Dubrovnik dürfte auch in diesem Sommer wieder an seine Kapazitätsgrenzen stoßen. Die historische Altstadt gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes und zieht jedes Jahr Besucher aus aller Welt an.

Wer es ruhiger mag, sollte flexibel sein

Die Zahlen zeigen klar: Kroatien bleibt eines der gefragtesten Reiseziele Europas. Wer Menschenmassen vermeiden möchte, sollte möglichst außerhalb der Hauptreisezeiten anreisen, kleinere Küstenorte wählen oder Ausflüge früh am Morgen planen. Für alle anderen gilt: Wer diesen Sommer nach Kroatien fährt, wird die schönsten Plätze des Landes vermutlich nicht für sich allein haben.