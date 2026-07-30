Sommer in Zagreb

Zagreb ist eine Stadt, die man im Sommer draußen erlebt. Auf den Plätzen wird musiziert, in den Parks finden Veranstaltungen statt und die Cafés sind bis in die Abendstunden gut gefüllt. Die fünf schönsten Erlebnisse der kroatischen Hauptstadt

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Musik unter freiem Himmel erleben

Im Sommer werden Plätze, Parks und historische Innenhöfe in Zagreb regelmäßig zu Veranstaltungsorten. Einen der kulturellen Höhepunkte war auch heuer wieder Zagreb Classic. Von 19. Juni bis 3. Juli verwandelte das Festival den König Tomislav Platz in eine große Freiluftbühne. Insgesamt standen neun kostenlose Konzerte mit kroatischen und internationalen Orchestern, Chören und Solisten auf dem Programm.

Auch nach dem Ende von Zagreb Classic bleibt der Musiksommer lebendig. Im August findet an mehreren Freitag- und Samstagabenden die Dance Party im Zrinjevac Park statt. Das Programm beginnt jeweils mit einem Tanzworkshop und endet mit einem Konzert im historischen Musikpavillon. Von Jive und Rumba bis Salsa, Bachata und Wiener Walzer stehen dabei ganz unterschiedliche Tanzstile auf dem Programm.

ReiseLust-Tipp: Am besten bereits gegen 18 Uhr zum Zrinjevac kommen. Dann beginnt der jeweilige Tanzworkshop. Das Konzert startet anschließend um 20 Uhr. So erlebt man den Abend nicht nur als Zuschauer, sondern kann selbst mitmachen.

© Marin Tomas

Zagrebs kulinarische Seite entdecken

Zagrebs Gastronomie ist deutlich vielfältiger, als man bei einem ersten Besuch vielleicht erwartet. Neben traditionellen kroatischen Lokalen gibt es moderne Bistros, internationale Küche, Streetfood, Weinbars und Restaurants, die mit Produkten aus den verschiedenen Regionen des Landes arbeiten.

Gerade diese Mischung macht das Essen in Zagreb interessant. An einem Tag bestellt man ein traditionelles Gericht, am nächsten landet man in einem kleinen Bistro oder probiert Weine aus unterschiedlichen kroatischen Anbaugebieten. Die Stadt liegt zwischen dem kontinentalen Kroatien und der Adriaküste. Entsprechend breit ist auch die Auswahl an Fleisch, Gemüse, Käse, Wein und Fisch.

ReiseLust-Tipp: Eine Verkostung kroatischer Weine: In Zagrebs Weinbars kann man Schaumweine, Weißweine, Rosé und Rotweine aus mehreren Regionen des Landes vergleichen und bekommt dazu oft passende kleine Speisen serviert.

Die Klassiker der Stadt entdecken

Cafés vor dem Nationaltheater © Julien Duval Zagreb Tourist Board

Viele der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Zagrebs liegen nah beieinander. Ausgangspunkt ist meist der Ban Jelačić Platz im Zentrum. Von dort geht es zu Fuß oder mit der historischen Standseilbahn hinauf in die Oberstadt. Oben angekommen warten die Markuskirche mit ihrem auffälligen Ziegeldach, die Steinerne Pforte, der Lotrščak Turm und zahlreiche kleine Gassen und Plätze. Die Standseilbahn verbindet Oberstadt und Unterstadt auf einer besonders kurzen Strecke und gehört zu den bekanntesten Verkehrsmitteln der Stadt.

Der Lotrščak Turm ist nicht nur wegen des Ausblicks interessant. Jeden Tag um Punkt 12 Uhr wird dort die Grič Kanone abgefeuert. Diese Tradition reicht bis ins Jahr 1877 zurück und gehört bis heute fest zum Alltag der Stadt.

ReiseLust-Tipp: Den Besuch der Oberstadt so planen, dass man kurz vor Mittag beim Lotrščak Turm ist. Der Kanonenschuss ist laut und überraschend, gehört aber zu den Erlebnissen, die man mit Zagreb sofort verbindet.

Markus-Kirche © Martin Bennie

Abkühlung im Grünen

Zagreb besitzt selbst im Zentrum erstaunlich viele Grünflächen. Ein guter Ausgangspunkt ist der Botanische Garten in der Unterstadt. Er beherbergt mehr als 5.000 Pflanzenarten aus Kroatien und anderen Teilen der Welt. Der Garten ist im Sommer bis zum Sonnenuntergang geöffnet und eignet sich gut für eine ruhige Pause während des Stadtspaziergangs.

Wer mehr Zeit hat, fährt weiter zum Maksimir Park oder an die Jarun Seen, eines der wichtigsten Freizeitgebiete Zagrebs. Hier findet man Kiesstrände, Radwege, Laufstrecken, Sportanlagen, Cafés und Restaurants. An heißen Tagen kommen viele Zagreber zum Schwimmen, oder verbringen den Nachmittag einfach am Wasser.

ReiseLust-Tipp: Für einen kurzen Zwischenstopp reicht der Botanische Garten. Wer einen ganzen Sommernachmittag frei hat, sollte stattdessen Jarun einplanen. Rund um die Seen gibt es etwa 2,5 Kilometer angelegte Kiesstrände sowie Duschen und sanitäre Anlagen.

Botanischer Garten © Kristina Kutlesa

Einfach treiben lassen

Das vielleicht beste Sommererlebnis in Zagreb lässt sich nicht in einen genauen Zeitplan packen. Die Stadt ist übersichtlich und viele zentrale Sehenswürdigkeiten, Parks und Viertel liegen nah beieinander. Deshalb lohnt es sich, den Stadtplan zwischendurch einzustecken und einfach loszugehen. Hinter Durchgängen und Fassaden verbergen sich immer wieder kleine Innenhöfe, Terrassen, Gärten und Lokale. Gerade diese Orte sieht man häufig erst, wenn man nicht nur auf dem direkten Weg zwischen zwei Sehenswürdigkeiten unterwegs ist.

verbindet als kürzeste öffentliche Standseilbahn der Welt die Unterstadt mit der Oberstadt. © Kristina Kutlesa

ReiseLust-Tipp: Für den letzten Nachmittag kein Programm mehr vornehmen. Am besten vom Ban Jelačić Platz in Richtung Oberstadt gehen und unterwegs bewusst durch offene Passagen und Innenhöfe schauen. Zagreb ist kompakt genug, um dabei kaum wirklich falsch abzubiegen.