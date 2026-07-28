Überraschung im Griechenland-Ranking: Diese Insel wird am häufigsten fotografiert

Santorini mit seinen weißen Häusern und Mykonos mit glamourösen Beachclubs gelten als die Instagram-Hotspots Griechenlands. Doch ausgerechnet eine andere Insel landet im neuen Ranking der meistfotografierten griechischen Inseln auf Platz eins.

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Türkisblaues Meer, strahlend weiße Häuser, tiefblaue Kuppeln und mit Bougainvillea geschmückte Gassen: Die griechischen Inseln bieten praktisch hinter jeder Ecke ein neues Postkartenmotiv. Kein Wunder also, dass Reisende beim Inselurlaub kaum die Finger von ihren Handys und Kameras lassen können.

Allein der Instagram-Hashtag "Greek Islands" wurde mittlerweile rund 4,5 Millionen Mal verwendet. Vor allem Santorini und Mykonos gelten als jene Reiseziele, die regelmäßig die sozialen Netzwerke dominieren. Umso überraschender fällt das aktuelle Ranking der meistfotografierten Inseln Griechenlands aus.

Weder Santorini noch Mykonos auf Platz eins

Die Fotobuch- und Erinnerungs-App Popsa analysierte anonymisierte Standortdaten von Bildern, die von Reisenden auf der Plattform hochgeladen wurden. Das Ergebnis dürfte selbst eingefleischte Griechenland-Fans überraschen: Nicht Santorini mit seinen weltberühmten Sonnenuntergängen und auch nicht die glamouröse Partyinsel Mykonos wurde am häufigsten fotografiert.

Den ersten Platz sichert sich Kreta. Santorini folgt erst auf Rang zwei, während Mykonos sogar nur den fünften Platz erreicht.

© Getty Images

Platz 1: Kreta ist die meistfotografierte Insel Griechenlands

Dass Kreta das Ranking anführt, dürfte auch mit der enormen Vielfalt der größten griechischen Insel zusammenhängen. Statt nur eines typischen Fotomotivs bietet Kreta eine beinahe endlose Auswahl an spektakulären Kulissen.

Raue Felsküsten treffen hier auf versteckte Buchten, türkisfarbenes Wasser, grüne Landschaften, traditionelle Bergdörfer und lebhafte Hafenstädte. Durch die Größe der Insel haben Urlauber außerdem bessere Chancen, auch abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten ruhige Fotospots und nahezu menschenleere Strände zu entdecken.

Kreta © Getty Images

Kreta liefert damit nicht nur klassische Griechenland-Motive, sondern jeden Tag eine völlig neue Kulisse für das Urlaubsalbum.

Santorini landet "nur" auf Platz zwei

Kaum eine griechische Insel ist so eindeutig erkennbar wie Santorini. Die weißen Höhlenhäuser, blauen Kirchenkuppeln und spektakulären Ausblicke über die Ägäis zählen zu den bekanntesten Reisemotiven der Welt.

Santorini © Getty Images/iStockphoto

Vor allem die Orte Oia und Fira ziehen täglich unzählige Besucher an, die den berühmten Sonnenuntergang fotografieren möchten. Für Platz eins reicht es im aktuellen Ranking dennoch nicht. Möglicherweise liegt das auch daran, dass die beliebtesten Fotospots auf Santorini längst kein Geheimtipp mehr sind und entsprechend überlaufen sein können.

Mykonos schafft es nur auf Rang fünf

Noch überraschender ist das Abschneiden von Mykonos. Die Kykladeninsel steht wie kaum ein anderes europäisches Urlaubsziel für Glamour, Luxus und internationale Prominenz. Weiße Windmühlen, enge Gassen, noble Beachclubs und malerische Häuser direkt am Wasser sorgen eigentlich für perfekte Social-Media-Motive.

Mykonos © Getty Images

Im Ranking reicht es trotzdem nur für Platz fünf. Dabei hat Mykonos neben seinem schillernden Nachtleben auch eine ruhigere Seite zu bieten: kleine Dörfer, traditionelle Tavernen, versteckte Strände und Häuser, die von pinkfarbener Bougainvillea eingerahmt werden.

Das sind die zehn meistfotografierten griechischen Inseln

Kreta

Griechenlands größte Insel überzeugt mit abwechslungsreichen Landschaften, geheimen Buchten, spektakulären Schluchten und türkisblauem Meer. Santorini

Weiße Höhlenhäuser, blaue Kuppeln und Sonnenuntergänge über der Ägäis machen die Insel zu einem der berühmtesten Fotospots Europas. Rhodos

Die mittelalterliche Altstadt, goldene Strände und antike Sehenswürdigkeiten liefern eine einzigartige Mischung aus Geschichte und Badeurlaub. Korfu

Die "smaragdgrüne Insel" ist für ihre üppige Vegetation, Millionen von Olivenbäumen und das glitzernde Ionische Meer bekannt. Mykonos

Luxuriöse Beachclubs, Windmühlen, weiße Gassen und eine glamouröse Atmosphäre machen Mykonos zum beliebten Motiv der internationalen Jetset-Szene. Kos

Goldene Strände und antike Geschichte prägen die Insel, die als Geburtsort des berühmten Arztes Hippokrates gilt. Zakynthos

Das weltberühmte Navagio Beach mit seinem gestrandeten Schiffswrack zählt zu den meistfotografierten Sehenswürdigkeiten Griechenlands. Kefalonia

Hohe Berge, Pinienwälder, beeindruckende Höhlen und farbenfrohe Fischerdörfer machen die Ionische Insel besonders abwechslungsreich. Paros

Verlassene Marmorsteinbrüche, ruhige Strände, weiß getünchte Dörfer und eine authentische Gastronomieszene sorgen für außergewöhnliche Urlaubsmotive. Naxos

Die noch etwas ursprünglichere Kykladeninsel begeistert mit hohen Bergen, spektakulären Wanderwegen, ländlichen Dörfern und tiefblauem Meer.

Naxos © Getty Images/iStockphoto

Griechenland bietet Millionen Fotomotive

Insgesamt gibt es mehrere Tausend griechische Inseln, von denen nur rund 200 bewohnt sind. Das Ranking zeigt deshalb nur einen kleinen Teil der landschaftlichen Vielfalt des Landes.

Wer das perfekte Urlaubsfoto schießen möchte, sollte allerdings früh aufstehen oder die bekanntesten Orte zu ruhigeren Tageszeiten besuchen. Gerade auf Santorini und Mykonos drängen sich während der Hauptsaison oft zahlreiche Reisende vor denselben Kulissen.

Kreta beweist hingegen, dass es für den Instagram-Thron offenbar mehr braucht als weiße Häuser und blaue Dächer: Die größte Insel Griechenlands gewinnt mit ihrer Vielfalt – und lässt selbst die berühmtesten Social-Media-Hotspots hinter sich.