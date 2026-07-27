Darum sollten Sie immer einen Schuh in den Hotelsafe legen

Es klingt im ersten Moment absurd: Ein Schuh im Hotelsafe? Doch dieser Trick von Flugbegleitern geht aktuell viral und könnte Sie vor einem der größten Urlaubs-Ärgernisse überhaupt bewahren.

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Der Abreisetag im Hotel ist meist stressig. Man springt aus der Dusche, packt hastig die letzten Sachen zusammen, checkt kurz das Bad, wirft einen Blick unter das Bett und ab geht es Richtung Flughafen. Erst wenn man vor dem Check-in-Schalter steht, trifft einen dann der Schlag: Wo ist eigentlich der Reisepass? Wo sind die Kreditkarten und der teure Schmuck geblieben? Die Antwort ist meist frustrierend: Sie liegen noch sicher verwahrt im Hotelsafe.

Warum Sie einen Schuh in den Hotelsafe legen sollten

Der Hack stammt aus dem Alltag von Airline-Crews, die ständig aus dem Koffer leben und genau wissen, wie schnell man in der Hektik wichtige Dinge vergisst. Unter anderem machten Flugbegleiterinnen großer Airlines wie British Airways und KLM diesen Kniff im Netz viral.

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Die Idee dahinter: Wenn Sie Ihre Wertsachen (Reisepass, Bargeld, Uhren) im Safe verstauen, legen Sie im selben Zug einen Ihrer Schuhe, am besten den, den Sie für die Heimreise eingeplant haben, mit in das Tresorfach. Warum das funktioniert? Ganz einfach: Niemand verlässt das Hotelzimmer barfuß.

Geniale Gedächtnishilfe

Wenn Sie am Abreisetag Ihre Sachen zusammenpacken und das Zimmer verlassen wollen, werden Sie spätestens beim Blick auf Ihre Füße oder beim Suchen des zweiten Schuhs merken, dass da etwas Entscheidendes fehlt. Sie müssen den Safe öffnen, um an Ihren Schuh zu gelangen und in genau diesem Moment fallen Ihnen sofort auch Ihr Reisepass, die Geldbörse und der restliche Schmuck ins Auge. Somit ist der Schuh im Safe eine physische Barriere gegen die eigene Vergesslichkeit.

Das müssen Sie beachten

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Wer mit wenig Gepäck reist und nur ein Paar Schuhe dabeihat, das er während des Aufenthalts tragen muss, steht vor einem Problem. Man muss den Schuh dann tagsüber aus dem Safe holen und durch einen anderen ersetzen.

Die Alternative: Wer den Trick ausprobieren will, aber keine Lust auf Sneaker im Tresor hat, kann auch zu anderen Gegenständen greifen, die man unmöglich im Zimmer zurücklassen würde, wie etwa das Ladekabel oder die Lieblingsjacke. Noch besser funktioniert es allerdings klassisch mit dem fehlenden Teil eines Paars (z. B. dem zweiten Kopfhörer oder Handschuh).

Wer dazu neigt, in stressigen Momenten wichtige Dinge zu verlegen, sollte den Schuh-Trick beim nächsten Hotelaufenthalt unbedingt testen. Es kostet nichts, schützt vor panischen Anrufen an der Rezeption und erspart Ihnen die teure und nervige Prozedur, vergessene Dokumente aus dem Ausland nachschicken zu lassen.