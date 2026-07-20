Illegal! Wer das aus dem Hotel mitnimmt, macht sich strafbar

Shampoo, Duschgel oder Hausschuhe? Kein Problem. Doch längst nicht alles, was im Hotelzimmer liegt, darf auch im Koffer landen. Wer die falschen Gegenstände einsteckt, begeht im schlimmsten Fall sogar Diebstahl.

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Nach dem Urlaub landen kleine Erinnerungsstücke gerne im Gepäck. Während einige Hotelartikel ausdrücklich für Gäste gedacht sind, gehören andere weiterhin dem Hotel, auch wenn sie frei zugänglich im Zimmer liegen. Wer diese mitnimmt, riskiert im Ernstfall eine Rechnung oder sogar rechtliche Konsequenzen.

1. Handtücher und Bademäntel

Sie gehören zu den Klassikern unter den gestohlenen Hotelartikeln. Auch wenn sie oft hochwertig und kuschelig sind: Handtücher, Bademäntel und Waschlappen bleiben Eigentum des Hotels. Wer sie mitnimmt, begeht rechtlich gesehen Diebstahl. Viele Hotels berechnen den Gästen den fehlenden Artikel nachträglich.

2. Föhn, Wasserkocher oder Kaffeemaschine

Bett in Hotelzimmer © Getty Images

Elektrische Geräte gehören zur Zimmerausstattung und dürfen selbstverständlich nicht mitgenommen werden. Das gilt auch für Bügeleisen, Lautsprecher oder andere technische Geräte.

3. Kleiderbügel

Sie wirken unscheinbar, sind aber ebenfalls Eigentum des Hotels. Gerade hochwertige Holz- oder Designerbügel verschwinden immer wieder aus Hotelzimmern. Erlaubt ist das jedoch nicht.

4. Dekoration und Einrichtungsgegenstände

Ob Bilder, Vasen, Kissen, Lampen oder Pflanzen - alles, was zur Einrichtung gehört, bleibt im Hotel. Auch kleine Dekoartikel sind kein kostenloses Souvenir.

5. Bettwäsche und Kissen

So bequem das Hotelbett auch war: Bettdecken, Kissen, Laken oder Bettwäsche dürfen keinesfalls eingepackt werden. Hotels ersetzen fehlende Textilien häufig auf Kosten der Gäste.

6. Fernbedienungen und andere Ausstattung

Auch Fernbedienungen, Wecker, Tablets oder Informationsmappen gehören zur Zimmerausstattung. Fehlen sie nach der Abreise, kann das Hotel Schadenersatz verlangen.

Was Sie meist mitnehmen dürfen

Anders sieht es bei Verbrauchsartikeln aus. Diese sind in der Regel für Gäste bestimmt und dürfen meist eingepackt werden:

Shampoo und Duschgel in kleinen Fläschchen

Seife

Bodylotion

Nähsets

Duschhauben

Schuhputzschwämme

Tee- und Kaffeebeutel

Kugelschreiber oder Notizblöcke mit Hotellogo (je nach Hotel)

Warum Hotels fehlende Gegenstände bemerken

Viele Hotels führen Inventarlisten oder stellen beim Reinigen der Zimmer fest, wenn Gegenstände fehlen. Je nach Wert können die Kosten anschließend von der hinterlegten Kreditkarte abgebucht oder den Gästen in Rechnung gestellt werden.