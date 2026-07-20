Deshalb sollten Sie am Strand immer ein Plastiksackerl dabeihaben

Ein Tag am Meer ist wie Balsam für die Seele, wäre da nicht dieser lästige Sand, der sich nach dem Baden hartnäckig an den Füßen hält und in Schuhen, im Auto und im Haus verteilt. Ein aktueller, viraler Trick verspricht nun die ultimative Rettung.

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Die Sonne brennt, das Wasser kühlt wunderbar ab und der Tag am Strand ist perfekt. Doch spätestens wenn es Zeit für den Heimweg ist, beginnt der Frust. Der feuchte Sand klebt an den Füßen und zwischen den Zehen. Selbst wildes Rubbeln mit dem Strandtuch hilft oft nicht wirklich und schon knirscht es beim Laufen in den Schuhen und der Fußraum des Autos wird unfreiwillig zum Sandkasten. Doch damit ist jetzt Schluss! Derzeit geht ein genialer Lifehack viral, der das Sand-Problem ein für alle Mal löst.

Der virale Sackerl-Trick: Die mobile Fußdusche

Vergessen Sie teure Gadgets oder spezielle Bürsten. Die Lösung liegt vermutlich ohnehin schon in Ihrer Küchenschublade. Nehmen Sie einfach ein herkömmliches, wasserdichtes Plastiksackerl (ohne Löcher) mit an den Strand. So funktioniert's:

Wasser tanken: Bevor Sie Ihren Platz räumen oder ins Auto steigen, nehmen Sie das leere Plastiksackerl und schöpfen Sie damit eine ordentliche Portion Wasser direkt aus dem Meer. Zum Auto spazieren: Tragen Sie das mit Wasser gefüllte Sackerl zu Ihrem Handtuch oder direkt zum Kofferraum. Eintauchen: Stellen Sie sich direkt neben Ihre Sandalen oder Schuhe. Nun tauchen Sie einen sandigen Fuß direkt in das Wasser-Sackerl. Das Wasser im Sackerl spült den Sand sofort ab. Direkt in den Schuh: Nehmen Sie den sauberen Fuß aus dem Sackerl und schlüpfen Sie damit in Ihren Schuh. Danach wiederholen Sie das Ganze mit dem anderen Fuß.

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So schleppen Sie keine halbe Sandburg mehr mit nach Hause und sparen sich das nervige Aussaugen der Fußmatten im Auto.

So nützlich ist ein Plastiksackerl am Strand

Bag © Getty Images

Falls Sie noch nicht völlig überzeugt sind: kleine Plastiksackerl sind am Strand wahre Multitalente und können Ihren Tag noch weiter retten.

Für nasse Badesachen: Nach dem Schwimmen verschwindet der nasse Bikini oder die Badehose sicher verpackt, ohne den Rest Ihrer Badetasche zu fluten.

Müllbeutel "to go": Ein Strandtag macht hungrig. Wer leere Snack-Verpackungen oder Obstreste sofort im Sackerl sammelt, schützt die Umwelt, weht keinen Müll ins Meer und verlässt den Platz so sauber, wie er ihn vorgefunden hat.