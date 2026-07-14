Viele machen diesen Fehler im Flugzeug, dabei wollen sie nur helfen

Viele Passagiere meinen es nur gut, doch genau dieser vermeintlich hilfreiche Trick kostet die Crew am Ende sogar mehr Zeit. Eine Flugbegleiterin räumt jetzt mit dem Irrtum auf.

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Nach dem Snack oder Getränk räumen viele Fluggäste ihren Platz besonders ordentlich auf. Manche stopfen dabei sogar den gesamten Müll - Serviette, Verpackungen und Löffel - in den leeren Pappbecher, um den Flugbegleiter:innen die Arbeit zu erleichtern. Ein gut gemeinter Handgriff, der auf TikTok gerade für Diskussionen sorgt. Denn eine Flugbegleiterin erklärt in einem Reaktionsvideo: Genau das erschwert der Crew den Arbeitsablauf.

"Es ist wirklich lieb gemeint"

In ihrem Video reagiert die Flugbegleiterin auf einen Clip, in dem ein Passagier zeigt, wie er seinen gesamten Müll platzsparend in den Getränkebecher steckt, bevor die Crew vorbeikommt. Sie macht jedoch deutlich, dass sie diese Geste zwar sehr schätzt. Es sei wirklich lieb gemeint, erklärt sie, aber tatsächlich hilft ihnen das nicht. Der Grund ist überraschend einfach.

Becher müssen ineinandergestapelt werden

Während des Abräumens sammeln Flugbegleiter die leeren Becher getrennt. Diese werden platzsparend ineinandergesteckt, damit möglichst viele in den Servierwagen passen. Befindet sich jedoch Müll im Inneren, funktioniert das nicht. Stattdessen muss die Crew Servietten, Verpackungen oder andere Abfälle zunächst wieder aus jedem einzelnen Becher herausnehmen, bevor sie die Becher stapeln kann. Das kostet letztlich sogar mehr Zeit als wenn Becher und Müll getrennt übergeben werden.

Cabin crew pushing service cart and serve to customer on the airplane during flight © Getty Images

Kein Drama, aber ein häufiger Irrtum

Die Flugbegleiterin betont gleichzeitig, dass daraus kein großes Problem gemacht werden sollte. Niemand müsse sich Sorgen machen, wenn er seinen Müll bereits im Becher gesammelt habe. Ihr Video solle vielmehr mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufräumen. Viele Passagiere möchten der Crew den Arbeitsalltag erleichtern, wissen aber schlicht nicht, wie die Abläufe an Bord tatsächlich funktionieren.

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So helfen Sie der Crew wirklich

Wer Flugbegleitern die Arbeit erleichtern möchte, kann stattdessen auf ein paar einfache Dinge achten:

Leere Becher möglichst separat übergeben.

Größere Verpackungen oder Servietten getrennt bereithalten.

Das Tablett oder den Klapptisch frei räumen, bevor die Crew zum Abräumen kommt.

Den Anweisungen der Besatzung folgen und den Gang möglichst frei halten.

Der Müll im Getränkebecher wirkt zwar ordentlich und rücksichtsvoll – tatsächlich verursacht er für die Crew jedoch zusätzlichen Aufwand. Wer Becher und Abfall getrennt bereithält, hilft den Flugbegleitern beim Abräumen sogar mehr. Ein kleiner Unterschied, der den Service an Bord ein Stück einfacher machen kann.