Schlechtester Flughafen Europas ist in beliebtem Urlaubsziel in Griechenland

Für Millionen Österreicherinnen und Österreicher gehören die griechischen Inseln zu den absoluten Sehnsuchtsorten im Sommer. Doch die Anreise im Paradies könnte heuer auf einer Insel für herbe Enttäuschungen sorgen: Ein Inselflughafen wurde im aktuellen Europa-Ranking offiziell zum schlechtesten Airport des gesamten Kontinents gekürt.

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Wer heuer seinen Urlaub auf Kreta verbringt, muss bereits bei der Landung mit einer Enttäuschung rechnen. Das Ferienhaus-Portal Holidu hat für sein aktuelles Ranking 2026 die Google-Maps-Bewertungen der 85 verkehrsreichsten Flughäfen Europas analysiert. Das traurige Ergebnis für Griechenland-Reisende: Der Flughafen Heraklion auf Kreta belegt zum fünften Mal in Folge den allerletzten Platz.

Urlaubs-Fiasko am Flughafen Heraklion

Mit einer katastrophalen Bewertung von nur 2,6 Sternen bei über 28.000 Rezensionen lässt der griechische Ferienflughafen alle anderen Airports weit hinter sich. In den Rezensionen lassen die genervten Urlauber ihrem Frust freien Lauf. Die Zustände vor Ort werden von vielen Passagieren als unzumutbar beschrieben, da die gesamte Anlage unter dem enormen Ansturm der Hauptsaison kollabiert.

Flughafen Heraklion auf Kreta © NurPhoto via Getty Images

Folgende Hauptprobleme werden von den Reisenden am häufigsten bemängelt:

Extreme Überfüllung: Das Terminal ist für die enormen Touristenströme in den Sommermonaten schlichtweg nicht dimensioniert.

Das Terminal ist für die enormen Touristenströme in den Sommermonaten schlichtweg nicht dimensioniert. Mangelnde Infrastruktur: Es gibt viel zu wenige Sitzgelegenheiten in den Wartebereichen vor den Gates.

Es gibt viel zu wenige Sitzgelegenheiten in den Wartebereichen vor den Gates. Hitze-Chaos: Die Klimatisierung im Flughafengebäude arbeitet unzuverlässig oder fällt an heißen Tagen komplett aus.

Die Klimatisierung im Flughafengebäude arbeitet unzuverlässig oder fällt an heißen Tagen komplett aus. Orientierungslosigkeit: Eine unübersichtliche und lückenhafte Beschilderung sorgt regelmäßig für Verwirrung bei den Urlaubern.

Da der versprochene Neubau des Ersatzflughafens Kastelli immer noch auf sich warten lässt, müssen sich Reisende wohl auch in den kommenden Jahren auf viel Geduld und Schweiß einstellen, wenn sie nach Kreta fliegen.

Die weiteren Sorgenkinder des europäischen Flugverkehrs

Nicht nur in Griechenland schlagen die Fluggäste Alarm. Auch in anderen beliebten europäischen Reisezielen kämpfen die Flughäfen mit massiver Überlastung und schlechten Bewertungen. Auf dem vorletzten Platz im europäischen Negativ-Ranking landet der belgische Flughafen Brüssel-Charleroi mit einer Bewertung von nur 3,1 Sternen. Aufgrund von extremem Personalmangel und Engpässen bei den Kontrollen wird Passagieren dort dringend empfohlen, mindestens drei Stunden vor Abflug am Terminal zu erscheinen.

Flughafen Nantes Atlantique © Getty Images

Den drittletzten Platz belegt der französische Flughafen Nantes Atlantique mit 3,2 Sternen, dicht gefolgt von Pisa in Italien und Bordeaux in Frankreich (ebenfalls jeweils 3,2 Sterne). Auch hier sind es vor allem die langen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen und das mangelhafte gastronomische Angebot, die den Zorn der Reisenden auf sich ziehen.

Wien-Schwechat als glänzendes Gegenbeispiel

Wie ein moderner und kundenfreundlicher Flugbetrieb trotz hoher Passagierzahlen funktionieren kann, beweist hingegen der Flughafen Wien-Schwechat. Der österreichische Leitflughafen kann sich im europäischen Vergleich hervorragend behaupten und verteidigt mit einer starken Bewertung von 4,2 Sternen bei über 50.000 Rezensionen seinen stabilen 13. Platz unter den Top 15 Europas.

Flughafen Wien-Schwechat © Anadolu via Getty Images

Wien positioniert sich damit meilenweit vor den großen deutschen Drehkreuzen wie Frankfurt (Platz 46) oder dem Berliner Pannen-Airport BER (Platz 79). Heimische Urlauber können ihren Flug in den Süden also zumindest am Abflughafen völlig entspannt und ohne Stress beginnen.