Mit diesen Tricks bekommen Sie immer ein Upgrade im Hotel

Wer bei der Urlaubsbuchung aus Spargründen nur zum Standardzimmer gegriffen hat, muss auf Luxus noch lange nicht verzichten. Mit ein paar cleveren Insider-Tricks können Sie Ihre Chancen auf ein kostenloses Zimmer-Upgrade drastisch erhöhen.

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Wer kennt das nicht: Nach einer langen Anreise betritt man das Standardzimmer und träumt heimlich von der luxuriösen Suite mit Meerblick, einem Balkon oder wenigstens einem größeren Bett. Die gute Nachricht: Mehr Luxus muss nicht zwingend mehr kosten. Denn ein kostenloses Zimmer-Upgrade ist oft näher, als viele denken.

Buchen Sie direkt beim Hotel

Viele Urlauber verbringen Stunden auf großen Vergleichsportalen. Was dabei oft übersehen wird: Hotels zahlen an diese Drittanbieter hohe Provisionen. Wer direkt über die Website des Hotels bucht oder anruft, spart der Unterkunft bares Geld. Als Dankeschön werden Direktbucher oft bevorzugt behandelt, sei es durch ein kostenloses Zimmer-Upgrade, Late-Check-out oder ein Gratis-Frühstück.

Das perfekte Check-in-Timing

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Pünktlich um 15:00 Uhr an der Rezeption stehen? Keine gute Idee. Zum einen herrscht dann meist Hochbetrieb, zum anderen sind noch nicht alle Zimmer vom Housekeeping freigegeben. Wer etwas später am späten Nachmittag oder frühen Abend eincheckt, hat oft bessere Chancen. Das Personal weiß dann ganz genau, welche Luxus-Zimmer für diese Nacht definitiv leer bleiben und vergibt diese eher als spontanes Goodie. Auch wer in der Nebensaison oder unter der Woche reist, findet deutlich häufiger leere Suiten vor, die für ein Upgrade bereitstehen.

Feiern Sie Ihre besonderen Anlässe

Geburtstag? Flitterwochen? Jahrestag? Behalten Sie das auf keinen Fall für sich. Erwähnen Sie besondere Anlässe ganz beiläufig bereits bei der Buchung oder beim Check-in. Hotels lieben es, ihren Gästen an solchen Tagen ein unvergessliches Erlebnis zu bescheren. Und falls es für die Suite nicht ganz reicht, winkt in der Regel zumindest eine Flasche Sekt oder eine süße Überraschung auf dem Zimmer.

Das Zauberwort heißt Freundlichkeit

Es klingt banal, ist an der Rezeption aber die wichtigste Währung. Wer nach einer stressigen Anreise genervt auftritt, hat schlechte Karten. Ein echtes Lächeln, ein nettes Gespräch und eine höfliche Nachfrage ("Gibt es vielleicht die Möglichkeit auf ein kleines Upgrade?") bewirken oft Wunder. Hotelmitarbeiter haben bei der Zimmervergabe häufig einen gewissen Spielraum. Wenn das Hotel nicht restlos ausgebucht ist, geben sie das bessere Zimmer viel lieber an einen sympathischen Gast als an einen Dauernörgler.

Zeigen Sie Treue auch als Neukunde

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Kettenhotels lieben wiederkehrende Gäste. Melden Sie sich unbedingt vor der Buchung kostenlos für das hauseigene Bonus- oder Treueprogramm an. Allein der Status als "Mitglied" signalisiert dem Hotel, dass Sie wertvolles Potenzial für die Zukunft mitbringen. Bei vielen Programmen winken bereits ab den ersten Übernachtungen spürbare Vorteile. Steht an der Rezeption nur noch ein Upgrade zur Verfügung, geht dieses fast immer an ein Mitglied des Treueprogramms.

In der Kürze liegt die Würze

Ein Hotel verschenkt eine teure Suite eher für eine oder zwei Nächte als für einen zweiwöchigen Aufenthalt, da das Zimmer sonst für zahlende Kundschaft blockiert wäre. Bei Wochenendtrips oder kurzen Business-Reisen stehen die Sterne für ein Gratis-Upgrade daher besonders gut.

Extra-Geheimtipp: Suchen Sie gezielt nach neu eröffneten Hotels. Diese sind am Anfang auf positive Internet-Bewertungen angewiesen und zeigen sich bei Upgrades oft besonders großzügig, um begeisterte Gäste zu gewinnen.

Eine 100-prozentige Garantie gibt es zwar nicht, aber mit der richtigen Mischung aus Strategie, Timing und einem freundlichen Lächeln steht dem Luxus-Gefühl im nächsten Urlaub nichts mehr im Weg. Probieren Sie es aus, Fragen kostet schließlich nichts.