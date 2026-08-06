EVA Air startet Direktflüge von Taipeh nach Delhi

EVA Air erweitert ihr Streckennetz in Südasien: Ab 1. Dezember 2026 verbindet die taiwanesische Airline Taipeh und Delhi mit fünf Nonstop-Flügen pro Woche.

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EVA Air nimmt am 1. Dezember 2026 eine neue Direktverbindung zwischen Taipeh und Delhi auf. Die Strecke wird fünfmal pro Woche mit einem Airbus A330-300 bedient. Mit dem neuen Angebot wird EVA Air die einzige taiwanesische Fluggesellschaft sein, die Nonstop-Passagierflüge nach Indien durchführt. Die Flüge starten jeweils um 11 Uhr in Taipeh und erreichen Delhi um 15.35 Uhr. Der Rückflug hebt um 19.55 Uhr in der indischen Hauptstadt ab und landet am folgenden Morgen um 4.20 Uhr in Taipeh. Buchungen sind bereits über die Website der Fluggesellschaft sowie über Reisebüros möglich.

© Eva Air

Tägliche Verbindungen ab Wien

Für Reisende aus Österreich bietet EVA Air täglich Verbindungen von Wien nach Taipeh an. Drei Mal pro Woche, jeweils montags, donnerstags und samstags, werden Nonstop-Flüge mit drei Serviceklassen angeboten. An den übrigen vier Wochentagen erfolgen die Verbindungen via Bangkok mit zwei Serviceklassen. Auf der Strecke kommt eine Boeing 787 "Dreamliner" zum Einsatz. www.evaair.com

Bessere Anschlüsse innerhalb Indiens

Die neue Direktverbindung soll sowohl Geschäftsreisenden als auch Urlaubern eine schnellere Reisemöglichkeit bieten und zugleich die Anbindung Indiens an Nordamerika verbessern. Die Verbindung nach Delhi soll auch Umwege über andere asiatische Drehkreuze überflüssig machen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Star-Alliance-Partner Air India erhalten Passagiere zudem Zugang zu zahlreichen Anschlussflügen innerhalb des Landes. Gleichzeitig profitieren Reisende aus Indien von verbesserten Umsteigemöglichkeiten über Taipeh zu den nordamerikanischen Destinationen von EVA Air. Die Airline reagiert damit auf die steigende Nachfrage im Geschäfts- und Freizeitreisesegment.

Delhi als Tor zum Goldenen Dreieck

Delhi gilt als politisches und wirtschaftliches Zentrum Indiens. Zudem ist die Metropole Ausgangspunkt für das touristisch bedeutende "Goldene Dreieck", das die Städte Delhi, Agra und Jaipur miteinander verbindet und zu den beliebtesten Reiserouten des Landes zählt.