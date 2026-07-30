Überraschend: Darum sind die Handtücher im Hotel immer weiß

Sie gehören zum Urlaub einfach dazu: weiße, flauschige Hotelhandtücher. Aber warum verzichten fast alle Hotels eigentlich auf Farbe? Die Antwort hat überraschend wenig mit Ästhetik zu tun.

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Einchecken, Koffer abstellen und erst mal ab ins Badezimmer, was sehen wir? Richtig, einen Stapel strahlend weißer Handtücher. Egal, ob Sie in Tokio, New York oder im Schwarzwald übernachten: Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich nach der Dusche in ein schneeweißes Frottee-Tuch hüllen, liegt bei nahezu 100 Prozent. Aber warum eigentlich? Hat die Hotelindustrie einfach keine Lust auf bunte Farben? Weit gefehlt. Hinter dem Verzicht auf bunte Muster verbirgt sich eine kluge Strategie.

Farb-Psychologie

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Es waren nicht immer alle Hoteltextilien weiß. In den 1990er Jahren wagte die Hotelkette Westin Hotels & Resorts ein Experiment und stellte die Bettwäsche sowie Handtücher auf Weiß um. Das Ergebnis: Die Gäste bewerteten die Zimmer plötzlich als deutlich sauberer, frisch renoviert und luxuriöser. Psychologen nennen das den sogenannten "Halo-Effekt" (Heiligenschein-Effekt). Die Farbe Weiß signalisiert unserem Gehirn sofort Reinheit. Es weckt Assoziationen an Wellness, Spa und Luxus, das wertet den gesamten Raum in unserer Wahrnehmung auf.

Hier kann sich nichts verstecken

Zugegeben, zu Hause würden wir uns vielleicht zweimal überlegen, ob wir uns komplett mit weißen Handtüchern eindecken, schließlich sieht man darauf jeden noch so kleinen Fleck. Im Hotel hingegen ist genau das der entscheidende Vorteil.

Ein weißes Handtuch ist der ultimative Vertrauensbeweis. Das Hotel sendet damit eine Botschaft: "Seht her, wir haben nichts zu verbergen." Schmutz, Haare oder Make-up-Reste fallen auf dem hellen Stoff sofort auf. Wenn das Handtuch strahlt, weiß der Gast mit absoluter Sicherheit: Es ist hygienisch rein.

Gründliche Reinigung

Stellen Sie sich vor, ein Hotel müsste tausende rote oder dunkelblaue Handtücher waschen. Nach ein paar Runden in der Industriewaschmaschine wären die Farben ausgewaschen, fleckig und würden alt aussehen.

Weiße Handtücher hingegen lassen sich bei extrem hohen Temperaturen waschen. Zudem können die Wäschereien aggressive Reinigungsmittel, starke Bleiche und optische Aufheller verwenden, um auch hartnäckigste Flecken (wie Make-up, Kaffee oder Rotwein) zu entfernen, ohne dass eine Farbe ruiniert wird. Das Ergebnis? Keimfreie, makellose Wäsche bei jedem Waschgang.

Die "All-in-One"-Waschstrategie

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In einem Hotel fallen täglich tonnenweise Schmutzwäsche an. Wenn Handtücher, Bettlaken und Bademäntel alle dieselbe weiße Farbe haben, müssen sie vor dem Waschen nicht aufwendig nach Farben sortiert werden. Alles wandert zusammen in die gigantischen Waschtrommeln. Das spart dem Reinigungspersonal und externen Wäschereien unglaublich viel Zeit und logistischen Aufwand.

Problemloser Austausch

Ein Handtuch hat ein kleines Loch oder lässt sich einfach nicht mehr retten? Bei bunten Stoffen gibt es oft das Problem von abweichenden Wasch-Chargen. Ein neues blaues Handtuch sieht neben einem oft gewaschenen blauen Handtuch völlig anders aus. Bei Weiß gibt es dieses Problem nicht: Ein beschädigtes Stück kann jederzeit durch ein neues ersetzt werden, ohne dass die optische Harmonie im Badezimmer gestört wird. Weiß bleibt (bei guter Pflege) eben Weiß.