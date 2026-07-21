Hätten wir NIE gedacht: Das ist die dreckigste Stelle im Hotelzimmer

Was gibt es Schöneres, als endlich am Urlaubsziel anzukommen? Sie öffnen die Tür zu Ihrem lang ersehnten Hotelzimmer, lassen sich erleichtert auf das frisch gemachte Bett fallen und genießen den ersten Moment der Entspannung. Alles wirkt hygienisch und sauber. Doch der Schein trügt.

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Die Anreise ist geschafft, der Urlaub kann beginnen. Ihr Hotelzimmer wirkt auf den ersten Blick blitzsauber: Das Bett ist frisch bezogen, das Bad glänzt und alles macht einen gepflegten Eindruck. Doch Vorsicht: Nicht alles, was sauber aussieht, ist tatsächlich hygienisch. Wer glaubt, dass die Toilettenbrille oder der Fußboden die unhygienischsten Orte im Raum sind, irrt sich gewaltig.

Experten decken auf, wo sich die wahren Bakterien-Hotspots verbergen. Und wir wetten: Sie fassen sie direkt nach Ihrer Ankunft als Erstes an.

Die Top-Keimschleudern im Hotel

Studien, unter anderem von der University of Houston, haben die größten Übeltäter entlarvt. Hier sind die größten Keim-Hotspots:

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Die TV-Fernbedienung & Lichtschalter

Es ist der absolute Klassiker: Man kommt ins Zimmer, knipst das Licht am Nachttisch an und greift zur Fernbedienung, um den Fernseher einzuschalten. Doch Lichtschalter und TV-Fernbedienungen gehören zu den am stärksten kontaminierten Gegenständen im ganzen Zimmer. Jeder einzelne Gast vor Ihnen hat diese Dinge berührt. Weil sie aber nicht "offensichtlich" schmutzig aussehen, werden sie vom Reinigungspersonal oft übersehen oder nicht desinfiziert.

Untersuchungen haben gezeigt, dass auf manchen Hotel-Fernbedienungen ähnlich viele Bakterien lauern wie auf einem Toilettensitz.

Der Waschbeckenhahn & die Badezimmerablage

Das Bad wird doch am gründlichsten geputzt, oder? Optisch ja. Aber laut Experten lauert gerade am Wasserhahn die unsichtbare Gefahr. Eine Untersuchung ergab, dass ein Hotel-Waschbeckenhahn unglaubliche 55.000-mal mehr Bakterien aufweisen kann als ein durchschnittlicher Toilettensitz. Auch die Ablagefläche neben dem Waschbecken ist in Studien der absolute Spitzenreiter bei der Gesamtkeimbelastung gewesen. Legen Sie dort am besten niemals unverpackt Ihre Zahnbürste oder gar einen Snack ab.

Außerhalb des Zimmers: Der Aufzugknopf

Schon bevor Sie Ihr Zimmer überhaupt betreten, lauern die Keime. Der Knopf für den Aufzug wird täglich von Hunderten, teils ungewaschenen Fingern gedrückt. Eine Untersuchung deckte auf, dass ein durchschnittlicher Aufzugknopf im Hotel rund 737-mal mehr Keime aufweist als die heimische Toilettenbrille und 1.477-mal mehr als eine Badezimmertürklinke zu Hause.

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Darum ist das Hotelzimmer so dreckig

Die Erklärung ist recht simpel: Zeitdruck. Das Reinigungspersonal hat oft nur etwa 30 Minuten Zeit, um ein komplettes Zimmer auf Vordermann zu bringen. Dabei fokussiert man sich logischerweise auf das, was der Gast sofort mit bloßem Auge sieht: frische Laken, saubere Böden und gefaltete Handtücher. Kleinigkeiten wie Schalter werden oft übersprungen.

Schlimmer noch: Manchmal wird aus Stress derselbe Schwamm für mehrere Oberflächen im Bad und Wohnbereich verwendet. Das führt dazu, dass Bakterien vom Spülbecken fröhlich im restlichen Zimmer verteilt werden.

Übrigens: Teuer bedeutet nicht gleich sauber. Tatsächlich zeigten Tests, dass 4- und 5-Sterne-Hotels teilweise deutlich mehr Keime auf ihren Oberflächen hatten als 3-Sterne-Hotels. In luxuriöseren Hotels gibt es oft einfach mehr Einrichtungsgegenstände, die geputzt werden müssten, wodurch die Keimbelastung paradoxerweise ansteigt.

Was Sie jetzt tun können

Experten betonen, dass nicht jede Bakterie schädlich ist und ein gesundes Immunsystem in der Regel problemlos damit fertig wird. Wer sich dennoch wohler fühlen möchte, kann diesen einfachen Tricks folgen:

Die 1-Minuten-Desinfektion: Packen Sie sich eine Packung antibakterielle Reinigungstücher ins Handgepäck. Wischen Sie direkt nach der Ankunft einmal kurz über die TV-Fernbedienung, die wichtigsten Lichtschalter, den Wasserhahn und die Türklinken.

Der Fernbedienungs-Hack: Haben Sie keine Tücher dabei? Nehmen Sie die Fernbedienung und stecken Sie sie einfach in ein kleines, durchsichtiges Plastiksackerl. Sie funktioniert durch das Plastik hindurch einwandfrei.

Hände waschen: Der wichtigste Tipp überhaupt: Waschen Sie sich nach der Ankunft und nach der Nutzung von Aufzügen stets gründlich die Hände.