× Bakterien-Hotspots: Diese Stellen im Flugzeug sollten Sie niemals anfassen

Vor einem Flug wir das Flugzeug in der Regel gründlich desinfiziert und gereinigt. Trotzdem sollten Sie an Bord lieber die Finger von einigen Dingen lassen. Denn das sin die größten Keim-Schleuder im Flieger.

Der Urlaub gilt als die schönste Zeit des Jahres. Doch um das Traumziel zu erreichen, steht oft erst die Anreise mit einem Flugzeug an. Die Maschine teilt man sich mit vielen anderen Urlauber:innen auf engstem Raum. Dass das nicht besonders hygienisch ist, ist den meisten klar. Doch auf einigen Gegenständen im Flugzeug lauern besonders viele Keime - diese sollte man daher besser nicht berühren...

Bakterien-Hotspots im Flugzeug

Vorsicht vor Noroviren auf Klapptischen

Auf den Klapptischen stellen wir unsere Speisen, Getränke, Bücher, Tablets und Laptops ab. Doch den Klapptisch selbst sollten Sie lieber nicht anfassen. Eine Studie der Universität Arizona hat herausgefunden, dass diese oft mit den Keimen MRSA und Noroviren belastet sind.

Armlehnen als Überlebensraum für E.coli

Die Darmbakterien E.coli fühlen sich auf den Armlehnen besonders wohl und können dort erstaunliche 96 Stunden überleben, wie Forschungen zeigen.

Tasche am Vordersitz als Keimquelle

In der kleinen Tasche am Vordersitzt befinden sich oft das Bordmagazin und die Sicherheitsanweisungen. Die scheinbar harmlose Tasche kann jedoch eine Brutstätte für MRSA-Keime sein, die dort bis zu 168 Stunden überleben können. Passagiere hinterlassen dort Müll oder benutzte Taschentücher. Und die Tasche wird nicht ganz so gründlich gereinigt.

Keim-Hotspots: WC-Türklinke und Spültaste

Die WC-Türklinke ist eine berüchtigte Keimschleuder im Flugzeug, da viele Passagiere das Händewaschen vernachlässigen. Die WC-Spültaste ist ebenfalls mit Bakterien belastet. Denn die meisten Menschen betätigen diese zuerst und waschen sich erst danach die Hände.

Keime auf Sitzrückenlehnen

Sitze am Gang können mit zahlreichen Keimen belastet sein, da Passagiere sie zur Stabilisierung während Turbulenzen nutzen. Auf dem Weg zur Toilette hält man sich oft an den Rückenlehnen an den Sitzen im Gang fest. Deshalb befinden sich auch dort ziemlich viele unterschiedliche Bakterien.

Vorsicht bei Decken und Kissen

Auf langen Flügen werden Decken und Kissen oft ausgeteilt. Diese werden von den Airlines bereitgestellt, doch diese enthalten oft noch die Viren der letzten Passagieren. Es wird empfohlen, auf eingeschweißte Decken zu achten oder eigene mitzubringen.

Schutzmaßnahmen gegen Keime im Flugzeug